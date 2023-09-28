ВВС США завершили эксплуатацию следившего за Россией самолета

Самолет боевого управления и целеуказания E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (JSTARS) Военно-воздушных сил (ВВС) США больше не будет использоваться в операциях. О прекращении эксплуатации неоднократно следившего за Россией самолета сообщает The Drive.

Издание напоминает, что последний вылет в рамках операций E-8 JSTARS совершил 26 июня с авиабазы Рамштайн в Германии. The Drive отмечает, что ранее самолет неоднократно пролетал над Украиной, собирая необходимые для НАТО разведданные.

Издание пишет, что задачи E-8 JSTARS, эксплуатировавшегося более двух десятилетий, возьмут на себя другие летательные аппараты, в частности, беспилотники, а также сетевая система Advanced Battle Management System (ABMS).

Самолет боевого управления и целеуказания E-8 JSTARS создан на базе пассажирского лайнера Boeing 707-300. Начал эксплуатироваться в 1996 году. Экипаж самолета — от 21 до 34 человек. Практический потолок полета — 12 800 метров. Продолжительность патрулирования — до девяти часов.

Самолет оснащен радиолокационной станцией с синтезированной апертурой, позволяющей обнаруживать цели на дальности от 50 до 250 километров.

Оружие России: на страже Родины