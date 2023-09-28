Названы главные бенефициары подрыва "Северных потоков"

Страна: США и Украина – главные бенефициары подрыва "Северных потоков"

Демонстративный подрыв "Северных потоков" показал, что экспорт российского газа в Германию США и Украина будут пресекать любыми способами, пишет "Страна". Они – главные выгодоприобретатели теракта.

Последствия взрывов на "Северных потоках"

Год назад, 26 сентября 2022 года, в прямом эфире во всех ведущих мировых СМИ были опубликованы кадры Балтийского моря, со дна которого бил напор воды невероятной силы. Как вскоре выяснилось, причина случившегося – подрыв газопровода "Северный поток". Пока точно не установлено, кто это сделал, – расследование не окончено. Но утечки в западных СМИ обвиняют неких украинцев.

Украина всегда выступала против "Северного потока" – поскольку он сокращал роль украинской газотранспортной системы при доставке голубого топлива из России в Европу. Но против этого проекта активно выступали также США и их ближайшие союзники вроде Великобритании, Канады и Польши. "Страна" рассказывает, как ломались копья вокруг "Северного потока" и две основные версии того, кто мог совершить подрыв.

"Северный поток". Путь к подрыву

Первый газопровод по дну Балтийского моря начал свою работу в 2011 году. Тогда построили и запустили первую часть этого проекта ("Северный поток – 1") – с планами сделать и вторую. "Северный поток – 2" должны были завершить по плану в 2019-м. Однако из-за американских санкций, а также из-за проблем с разрешением на работы от ряда стран, возникали задержки, и газопровод был достроен только в 2021-м. То есть с самого начала этот проект вызывал очень сильное политическое напряжение.

Особенно активно выступала против него Украина, которая хотела оставаться одним из крупнейших транзитеров российского газа в Европу. Кроме того, в Киеве опасались, что, если Россия пустит газ в обход Украины, она может начать спецоперацию на Украине, не опасаясь потерять доходы от продажи газа из-за прекращения транзита (забегая наперед скажем, что транзит российского газа через Украину продолжается и после начала конфликта).

США и их союзники опасались, что снижение роли украинского газового "буфера" укрепит российско-германские экономические связи, на которые Штаты не смогут повлиять. Также у Вашингтона были планы по продаже в ЕС своего сжиженного газа, под который нужно было освободить рынок.

Германия, напротив, считала, что "труба" необходима для обеспечения энергетической безопасности Евросоюза – поскольку российский газ был дешевле любого другого (позже еврокомиссар Боррель признавал, что основу благосостояния ЕС в том числе составляли дешевые энергоресурсы из России и дешевые китайские товары).

Американцы пригрозили санкциями компаниям-подрядчикам, и крупные игроки этого рынка ушли из проекта. Россия начала достраивать его своими силами, что повлияло на темпы в сторону замедления. Но к 2021 году строительство было закончено. После завершения строительства газопровод был одобрен Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России. Однако его запуск со стороны Германии все время откладывался.

Сперва из-за иска экологов, которые оспаривали иностранные разрешения на строительство. Затем из-за решений германских надзорных органов. Но летом 2021 года лед по этому вопросу, казалось бы, тронулся в сторону России.

Недавно избранный президент США Байден, стараясь восстановить нарушенное Трампом единство с Европой, по просьбе канцлера Ангелы Меркель не стал вводить новые санкции против "Северного потока – 2", что позволило его наконец-то достроить. И в целом дал понять, что не против его запуска при условии, что транзит через Украину будет сохраняться и далее.

Германия же обещала проспонсировать "зеленый переход" Украины на определенные суммы, а также посодействовать перезаключению украино-российского газового контракта, который истекал в 2024 году. Все это были крайне эфемерные обязательства, нигде толком не закрепленные юридически. И Украину такой поворот, конечно, совершенно не устроил. "Пакт" Байдена–Меркель по "Северному потоку – 2" в Киеве резко раскритиковали.

Одновременно стало понятно, что Берлин, несмотря на все оговорки, добивается запуска второй части газопровода. И вопрос лишь в том, какие условия Германия выставит Москве для окончательной сертификации и запуска "Северного потока – 2" (вероятно, они должны были касаться в том числе вопроса сохранения в той или иной форме украинского транзита).

Собственно, именно то, что острый конфликт вокруг "Северного потока – 2" к концу 2021 года был, как казалось, почти разрешен, и являлось для многих аналитиков поводом не верить в слухи о скором начале конфликта между Россией и Украиной. В первую очередь, с точки зрения интересов самой России. Потому что конфликт поставил бы крест на реализации проекта, в который Кремль вложил огромные ресурсы и силы.

Седьмого февраля Байден встретился с новым канцлером Германии Олафом Шольцем, после чего президент США заявил: "Если Россия начнет вторжение, „Северный поток – 2″ будет отменен. Мы этому положим конец". Звучало это заявление как коллегиальное решение Берлина и Вашингтона.

Однако, как известно, конфликт, несмотря на все эти предупреждения, все равно начался. И уже в марте Германия заявила, что не будет сертифицировать "Северный поток – 2" до тех пор, пока не будет достигнуто мирное урегулирование.

Тем не менее, транзит газа через Украину продолжался (несмотря на призывы ряда украинских политиков его перекрыть). То же самое относится и к "Северному потоку – 1". Правда, с мая 2022 года был прекращен транзит по одной из веток газопровода через Украину, что вызвало сокращение поставок в Европу. В ЕС заговорили о возможном остром дефиците газа.

А 26 сентября 2022 года сразу на двух газопроводах – "Северном потоке – 1" и "Северном потоке – 2" – произошли взрывы. Сперва заговорили о "технической неисправности" или "аварии", но скоро следственные органы ряда стран заявили, что произошла спланированная диверсия. Первоначально одной из доминирующих версий в США и в ЕС стал "русский след". Однако позже на Западе от этого варианта отказались. Разберем основные версии того, кто это мог сделать.

Версия №1: по приказу Байдена

В конце февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш заявил, что на "Северных потоках" прошла американская подводная операция, проведенная при участии водолазов во время учений НАТО. Взрывы, по версии Херша, осуществили норвежцы.

Херш – известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии, который прославился еще своими репортажами времен войны во Вьетнаме. Хотя в последнее время мейнстримовские СМИ США его не жалуют, обвиняя в увлечении конспирологией и в работе на Россию.

В его расследовании о "Северных потоках" речь идет о военных учениях Baltops 22, которые проходили с 5 по 17 июня 2022 года. Согласно версии Херша, решение о проведении операции было одобрено лично президентом США Джо Байденом после более чем девяти месяцев секретных обсуждений при участии его советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

По данным Херша, подготовка к операции началась в декабре 2021 года, то есть за два месяца до начала конфликта на Украине. Предположительно, Джейк Салливан созвал совещание, в котором принимали участие представители Объединенного комитета начальников штабов, ЦРУ, Государственного департамента и министерства финансов, с целью обсудить меры реагирования на предстоящее вторжение Владимира Путина.

Члены специальной группы ЦРУ разработали план секретной операции, в ходе которой использовали глубоководных водолазов для подрыва трубопроводов. Херш утверждает, что наряду с американцами, интерес к проведению операции также проявили норвежцы, которые видели в этом шанс увеличить свои поставки природного газа в Европу.

Балтийское море тщательно патрулировалось российским флотом, и на его поверхности не было нефтяных вышек, которые могли бы скрыть действия водолазов. В марте несколько членов группы Салливана отправились в Норвегию, где встретились с представителями норвежской разведывательной службы и военно-морского флота.

Один из ключевых вопросов касался выбора оптимального места для установки взрывчатки. Трубопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", каждый из которых состоит из двух нитей, находятся друг от друга на расстоянии чуть более мили и ведут в порт Грайфсвальд на северо-востоке Германии.

Норвежские военно-морские силы быстро определили оптимальное местоположение на мелководье Балтийского моря в нескольких милях от датского острова Борнхольм. Согласно версии журналиста, специалистов-водолазов для выполнения операции подрыва "Северных потоков" могли подготавливать заранее в центре ВМС США. Эти профессиональные дайверы могли проводить тренировки в Панама-Сити, где находится второй по величине крытый бассейн в Соединенных Штатах.

Действующие водолазы ВМС США завершили установку взрывчатки C4 к окончанию учений BALTOPS22, предусмотрев таймер на 48 часов до первого взрыва. По плану все американские и норвежские участники должны были покинуть место действия перед этим событием.

26 сентября взрывчатка была активирована гидролокационным буем, который был сброшен самолетом наблюдения P8 ВМС Норвегии. Сигнал быстро распространился под водой, сначала достигнув "Северного потока – 2", а затем "Северного потока – 1".

Через несколько часов мощные взрывные устройства C4 сработали, приведя к выходу из строя трех из четырех нитей трубопроводов. Вскоре после этого на поверхности воды стали видны скопления метана, пишет Сеймур Херш.

Недавно Херш вновь заявил, что Украина не причастна к этим подрывам. И что они – дело рук США. "Подрыв „Северных потоков″ не был связан с Украиной, его целью было лишить Россию влияния на Германию. США устроили диверсию на „Северных потоках″, так как это были единственные трубопроводы, которые легко атаковать, а затем так же легко отрицать факт диверсии. Причастные к подрыву „Северных потоков″ американцы не оставили следов, документы уничтожили после подрыва газопроводов. Отчеты об операции посылались только главе ЦРУ, который поддерживал связь с исполнителями теракта, а также с президентом Байденом", – утверждает Херш.

Версия Херша широкого обсуждения на Западе не получила, и крупнейшие СМИ обошли ее стороной. Этого не скажешь о России, где с выводами американского журналиста оказался "полностью согласен" лично Владимир Путин. По его словам, "Газпром" после подрыва обследовал газопроводы и обнаружил некий предмет на стыке труб – в наиболее уязвимом месте. Путин отметил, что это может быть "антенна для приема сигнала с воздуха или из космоса для инициирования взрывного устройства". То есть, как намекнул президент РФ, действовали профессиональные подрывники.

В то же время американские власти категорически отрицали свою причастность к диверсии, называя версию Херша абсолютной ложью.

Версия №2: украинский след

Через месяц после выхода материалов Херша свою версию случившегося начали публиковать мейнстримные западные медиа. Первыми стали немецкие СМИ – ARD, Kontraste, SWR и Zeit. По данным журналистов, взрыв совершили украинцы.

Такой вывод был сделан после выявления судна, которое предположительно было использовано в ходе диверсии. Речь шла о яхте, арендованной у польской компании, которая, вероятно, принадлежит двум украинским гражданам.

Операцию по подрыву "Северных потоков" выполнила группа из шести человек, включая капитана, двух водолазов, двух помощников водолазов и женщину-врача. Эта команда доставила взрывчатку на место преступления и установила ее там. Гражданство участников операции пока не установлено, предположительно, они использовали поддельные документы.

По предварительным данным, судно отправилось из немецкого порта Росток 6 сентября 2022 года. На следующий день оно было обнаружено у побережья общины Вик-ауф-дем-Дарс, а затем на датском острове Кристиансе, к северо-востоку от Борнхольма. Позднее яхту вернули ее владельцу, и в каюте были обнаружены следы взрывчатки.

Доказательств причастности России нет, а "выводы следователей, имеющиеся на данный момент, ясно указывают в сторону Украины", – пишет ZDF. По информации немецких СМИ, европейская разведывательная служба передала информацию партнерам о том, что "украинский спецназ" несет ответственность за уничтожение "Северных потоков", еще осенью 2022 года. Однако позднее появились дополнительные данные, которые указывают на возможную вину "проукраинской группировки".

В августе 2023 года продолжение расследования было опубликовано газетой Der Spiegel и медиакомпания ZDF. Диверсионную операцию предположительно провела группа водолазов и взрывотехников, действовавших с яхты "Андромеда", которую они арендовали через посредников от немецкой компании Mola Yachting.

В ходе расследования журналистам и полиции удалось идентифицировать одного из участников предполагаемой диверсионной группы. Это оказался военнослужащий из 93-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины по имени Валерий К. из Днепра. Следы его ДНК были обнаружены на яхте "Андромеда". Он арендовал яхту по поддельному молдавскому удостоверению личности.

По данным Le Figaro, аренду яхты оплатило варшавское туристическое агентство Feeria Lwowa, руководителем которого является 54-летняя Наталия А., проживающая в Киеве. Расследователи ссылались на конфиденциальную переписку разведок Германии, Нидерландов и американской ЦРУ, полученную летом 2022 года (то есть еще до подрыва).

В этой переписке, как утверждается, содержалось предупреждение о грозящей диверсии со стороны Украины, а также утверждалось, что операцией руководит непосредственно главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. При этом считалось, что президент Украины Владимир Зеленский не имел о ней информации. Der Spiegel также утверждает, что немецкие власти не уделили должного внимания этому предупреждению.

Украина свою причастность к взрывам опровергла – о чем заявили и на Банковой, и в МИД, и в Главном управлении разведки. При этом американские СМИ, в свою очередь, также написали о том, что Киев принимал участие в диверсии.

Журнал Newsweek со ссылкой на свои источники сообщал в июле, что Вашингтон негласно выразил Зеленскому свое неудовольствие по поводу атаки на "Северные потоки". Впрочем, как утверждает издание, Киев предупреждениям не внял. "Но за этим актом саботажа последовали другие удары, в том числе недавняя атака беспилотников на сам Кремль. Это вызвало вопросы по поводу одной из основных обязанностей ЦРУ в сфере разведки — достаточного знания того, что украинцы планируют и как повлиять на них", – говорится в статье. "Эти атаки противоречат обещаниям Зеленского о том, что Украина не будет предпринимать действий, которые могут расширить масштабы конфликта", – добавляет издание.

Кроме того, этим летом снова всплыла информация, что спецслужбы Европы и США могли заранее знать о готовящейся диверсии. Голландское издание NOS со ссылкой на источники в своей разведке сообщило, что Киев намеревался провести эту операцию, о чем Нидерланды предупредили США. После чего американцы звонили в Киев и призывали этого не делать. По данным голландцев, подрывом должен был руководить главком Валерий Залужный. Его намечали на лето, но после предупреждения из ЦРУ – заморозили. "ЦРУ не предполагало, что произойдет еще одна атака", – говорится в расследовании голландских журналистов.

Затем свою информацию по этой теме опубликовал The Wall Street Journal. Издание добавило новые подробности. В частности, о том, что "украинская диверсионная группа хотела арендовать яхту на побережье Балтийского моря и с помощью группы водолазов заложить взрывчатку на четырех нитях газопроводов" – такие данные Нидерланды передали ЦРУ. Украина, повторимся, все это опровергала.

В июле ведущий дело окружной прокурор Швеции Матс Юнгквист заявил, что за подрывом "потоков" стоит "некое государство". Такие выводы удалось сделать благодаря найденным на месте взрыва следам взрывчатки. По словам Юнгквиста, уже осенью следствие будет готово предъявить конкретные обвинения. Впрочем, к исходу сентября этого пока так и не произошло.

К слову, российские власти к версии о том, что к подрыву "Северных потоков" причастна Украина, отнеслись скептически. Они продолжают считать приоритетной версию о том, что трубы подорвали американцы.

В чем был смысл подрыва "Северных потоков"?

Даже не обладая инсайдерской информацией по ходу следствия, можно сделать несколько достаточно очевидных выводов из этой ситуации. Кто бы ни взорвал "потоки", этот шаг однозначно повлиял на позицию Германии в украино-российском конфликте.

Само существование этих газопроводов могло поддерживать надежды немецкой промышленности на то, что после конфликта ситуация с дешевым российским газом снова наладится. И, чтобы это произошло поскорее, нужно всеми силами приближать окончание конфликта. Такая позиция бизнес-кругов могла осуществлять давление на правительство Германии, а оно и так крайне осторожно подходило к вопросам военной помощи Киеву.

Демонстративный подрыв газопроводов показал, что газ из России в Германию будут перекрывать любыми способами. И перспективы возвращения "Газпрома" на европейские рынки становятся крайне отдаленными. На ремонт "Северных потоков" уйдет много времени (даже если будут когда-нибудь достигнуты договоренности об их восстановлении), и основными транзитными маршрутами останутся трубопроводы через Украину и Польшу.

Таким образом существенный перевес получила в Германии партия, выступающая за поражение России и за полный разрыв с ней, а не за договоренности и новую редакцию "Минских соглашений". Неудивительно, что уже через несколько месяцев Берлин решился на отправку "Леопардов" и другой бронетехники для ВСУ. Хотя раньше ограничивался мобильными госпиталями и касками, что вызывало жесткую критику со стороны украинского руководства.

Выгодна ли была такая ситуация США и Украине, которые, согласно озвученным на Западе же версиям, являются главными "подозреваемыми" в подрыве "Северных потоков"? Очевидно, что да. Украине – по описанным выше причинам.

США – потому что разрывались связи между Германией и Россией. А также освобождалось место на европейском рынке для поставки американского газа.

Другой вопрос – кто именно был исполнителем? Непосредственно операцию могли осуществлять любые лица. Однако планирование и ее подготовка (в том числе техническое оснащение), а также обеспечение безопасности (чтобы операция не вскрылась раньше времени) вряд ли могла осуществляться без содействия отдельных стран НАТО.

Тем более что, как пишут американские и европейские СМИ, разведки по обе стороны океана знали о планах подрыва "потоков" заранее. И, судя по всему, не очень торопились их предотвратить.

Почему по итогу ведущие западные СМИ делают приоритетным именно "украинский след" в подрыве также очевидно. Украина и так находится де-факто в состоянии конфликта с Россией. А потому уничтожение газопровода принципиально в отношениях двух стран ничего не изменит и к еще большей эскалации не приведет.

Также как и не изменит эта версия позиции ведущих государств Запада относительно необходимости поддержки Киева в конфликте с Россией (ставки тут гораздо выше, чем судьба "Северных потоков"). По крайней мере, пока в силе будет концепция "будем помогать Украине столько, сколько потребуется". Но если эта концепция вдруг начнет меняться, то тема с подрывом "Северных потоков" может быть использована как один из дополнительных аргументов для "смены курса". Хотя пока предпосылок к этому не видно.