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Глава украинской компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что власти страны намереваются впервые в мире применить некоторые инновационные виды защиты энергообъектов от потенциальных российских атак.

По его словам, Украина располагает несколькими видами защиты подстанций, некоторые из которых будут применены впервые в мире, поскольку никто еще не сталкивался с угрозами такого уровня. В систему комплексной защиты входит как активная защита - ПВО, так это и пассивная - инженерные укрепления.

Кудрицкий также добавил, что отключения электроэнергии на Украине будут напрямую зависеть от нанесения ракетных ударов, которые невозможно прогнозировать, однако, в любом случае пройти зимний период без импорта электроэнергии из-за границы Украине будет очень сложно.

Согласно официальным данным, в настоящее время украинским энергетикам удалось восстановить не более 30% поврежденных в прошлом году энергетических объектов.

Стоит отметить, что имеющихся у Украины систем ПВО недостаточно даже для полного прикрытия столицы, к тому же, значительная часть зенитных боеприпасов находятся в непригодном для использования состоянии и неспособны успешно сбивать ракеты и БПЛА, более того - их использование, как показала практика представляет угрозу для жителей окрестных домов.

Ранее сообщалось, что глава украинского Минобороны Рустам Умеров заявил, что ВСУ "будет отвечать" на новые российские атаки по объектам энергетической инфраструктуры.