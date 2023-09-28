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Известия.ru

Российские военные уничтожили первый польский БТР Rosomak

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Источник изображения: Фото: Commons.wikimedia.org

Бойцы 83-й десантно-штурмовой и 85-й мотострелковой бригад ВС РФ уничтожили на бахмутском направлении первый БТР Rosomak польского производства, сообщает Telegram-канал Mash.

Кроме того, российские бойцы уничтожили несколько БМП, подбили украинский танк Т-64БВ и заставили боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросить еще один БТР Rosomak.

Учитывая испортившиеся отношения между Польшей и Украиной, и угрозы Варшавы прекратить поставки техники и вооружения ВСУ, то, возможно, замены этим БТР не будет, говорится в сообщении.

25 сентября западные издания указали на тот факт, что самые ярые союзники Украины в Евросоюзе (ЕС) начали терять свои позиции из-за предстоящих выборов и проблем. Наиболее ярким примером набирающей обороты тенденции стала Польша, которая объявила о прекращении поставок вооружения Украине на фоне обострившегося спора между государствами о поставках зерна.

Ранее, 19 сентября, украинский президент Владимир Зеленский в ходе речи на Генассамблее ООН выразил обиду на «некоторых друзей», которые отказались покупать украинское зерно, обвинив эти страны в фальшивой солидарности. Он отметил, что такими действиями они подыгрывают Москве.

5 сентября ВС РФ впервые уничтожили в зоне спецоперации танк британского производства Challenger 2. Бронемашина была уничтожена в районе села Работино в Запорожской области. Это подтвердили кадры, снятые на месте боевых действий.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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