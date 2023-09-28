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Известия.ru

Ракетные корабли «Ржев» и «Удомля» для ТОФ спустили на воду

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Два малых ракетных корабля проекта 22800 «Каракурт» для Тихоокеанского флота спустили на воду на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Об этом 27 сентября сообщили в Минобороны РФ.


«Состоялась торжественная церемония спуска на воду первых двух малых ракетных кораблей проекта 22800 «Удомля» и «Ржев», построенных на предприятии для Тихоокеанского флота», — отметили в ведомстве.

После достройки и прохождения испытаний корабли в назначенные сроки пополнят боевой состав Военно-морского флота (ВМФ), указал начальник управления кораблестроения ВМФ Ильяс Шигапов. В свою очередь губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отметил, что производстве кораблей был задействован труд тысяч людей, которые отдали много сил своему детищу. И в крае гордятся своими работниками.

Производство кораблей для проекта 22800 «Каракурт» ведут четыре судостроительных завода. Для предприятия в Комсомольске-на-Амуре это первый опыт постройки подобных кораблей. При этом на стапелях Амурского судостроительного завода находятся еще два корпуса для проекта, добавили в Минобороны.

Ранее, в июле, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Известиям», что малый ракетный корабль «Циклон» проекта «Каракурт» включается в боевую работу и будет наносить удары по военной структуре вооруженных формирований Украины (ВФУ). Он также несет в себе крылатые ракеты «Калибр». «Циклон» приняли в состав Черноморского флота 12 июля, торжественная церемония состоялась в Керчи.

Малые ракетные корабли проекта 22800 являются носителями крылатых ракет «Калибр», а в перспективе — и гиперзвуковых ракет «Циркон». Корабли могут быть задействованы в ближней морской зоне, а также проходить по внутренним речным коммуникациям.

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Продукция
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Проекты
22800 МРК
ГЗЛА
Калибр КР
ТОФ
ЧФ
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