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Военное обозрение

Обновлённый высотный разведчик U-2 Dragon Lady ВВС США совершил первый полёт

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Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Lockheed Martin завершила модернизацию стратегического разведывательного самолета U-2 Dragon Lady, обновленный разведчик уже совершил свой первый полет. Об этом говорится на сайте компании.

Модернизированные U-2 Dragon Lady возвращаются в состав ВВС США, улучшенные самолеты получили новую авионику в рамках программы Avionics Tech Refresh (ATR), а также новые системы связи, навигации и дисплеи в рамках программы OMS (Open Mission Systems), предполагающей оснащение самолета оборудованием с открытой архитектурой.

Новый бортовой компьютер, разработанный в соответствии со стандартом OMS ВВС США, позволит U-2 интегрироваться с системами воздушного, космического, морского, наземного и кибернетического пространства на различных уровнях безопасности

- говорится в сообщении компании.

О проведении модернизации самолетов U-2 Dragon Lady сообщалось весной 2020 года, первые обновленные машины ВВС США должны были получить в середине 2021 года, а полностью модернизация закончится к началу 2022. По-видимому, планы были сдвинуты вправо, модернизация самолетов продолжается.

Созданный в начале 50-х годов 20 века самолет-разведчик развивал скорость до 805 км/час и мог на протяжении 12 часов вести наблюдение с высоты более 21,3 тысячи метров. При этом боевой радиус самолета составлял 10,3 тысячи километров. Высотные разведчики U-2 стояли на вооружении ВВС США, именно эти самолеты в период с 1956 по 1960 год 24 раза пролетали над территорией Советского Союза, недосягаемые для зенитных ракет. Однако, в мае 1960-го один U-2 был сбит, после чего полеты U-2 проводились только вдоль границ СССР.

Американский Конгресс в 2014 году принял решение о списании всех самолетов U-2 из-за высокой стоимости одного летного часа, достигавшего 36 тысяч долларов. Предполагалось, что вместо них будут закуплены стратегические беспилотники RQ-4 Global Hawk. Однако позднее это решение было пересмотрено и самолеты оставили, приняв решение о модернизации.

На сегодняшний день на вооружении ВВС США стоят 30 самолетов U-2S, средний возраст которых приближается к 40 годам.

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Россия
США
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