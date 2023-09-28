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ЦАМТО

"Калашников" завершил отгрузку инструмента для лицензионного производства автоматов АК-203 в Индии

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АК-203
АК-203.
Источник изображения: © Рособоронэкспорт

ЦАМТО, 27 сентября. В рамках контракта на поставку оборудования и комплектующих для организации лицензионного производства более 600 тыс. автоматов АК-203 в г.Корва (Индия), подписанного в 2021 году в Нью-Дели, концерн "Калашников" отгрузил свыше 4500 ед. необходимого оснащения и инструмента.

За полтора года дивизионы специальных машин, станкостроения и оружейного производства "Калашникова" изготовили более 1100 видов номенклатуры инструмента. Среди них калибры, штампы, приспособления и режущий инструмент. По итогам испытаний все изделия успешно прошли приемку экспортной комиссии.

"С момента подписания договора в декабре 2021 года мы провели колоссальную работу со всеми службами предприятия, – сообщил президент АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников. – Разработана новая технологическая документация, закуплено оборудование и набран дополнительный штат сотрудников. На сегодняшний день все изделия сданы на склад для отгрузки в Индию".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Индия
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