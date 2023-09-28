Военнослужащие ВСУ раскритиковали «новую» украинскую боевую машину пехоты БМП-1ЛБ

Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия приняла на вооружение боевую машину пехоты собственной разработки, впервые новые бронемашины были замечены на фронте в начале июня этого года. Как оказалось, "новую" БМП разработали на основе советского гусеничного многоцелевого тягача МБ-ЛБ.

Разработанная боевая машина пехоты получила название БМП-1ЛБ. Основное ее предназначение - доставка личного состава к линии боевого соприкосновения, участие в боевых действиях исключено ввиду недостаточного бронирования, оставшегося от МТ-ЛБ. При этом на машину установлен дистанционно управляемый боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом КПВТ.

С помощью данной БМП Генштаб ВСУ планировал механизировать все вновь созданные бригады и компенсировать нехватку бронетехники в уже воюющих подразделениях.

Источник изображения: topwar.ru

Как признаются сами украинские военные, машина получилась "так себе". Во-первых, для ее производства используются корпуса старых транспортеров МТ-ЛБ, в большом количестве ржавеющих в отстойниках. Для производства БМП их разбирают, заменяют детали и вновь собирают, перекрашивая снаружи и внутри. Однако, качество работ очень низкое, машины идут в войска с дефектами сборки. Во-вторых, двигатели не проходят положенную обкатку и их нередко клинит. Очень сильная вибрация при движении.

Брони фактически нет, защищает она только от мелких осколков, поэтому на корпус наваривают дополнительные листы, тем самым утяжеляя машину с и так невысокими характеристиками. Также большие претензии к боевому модулю, который сделали открытым, из-за чего в пулемет постоянно попадает грязь, а систему подачи патронов клинит по той же причине.

Заявляется, что десантный отсек вмещает 7-8 человек в экипировке, большая дверь позволяет относительно спокойно покидать машину. Экипаж в составе трех человек: механик-водитель, наводчик-оператор вооружения и командир машины. Механику и командиру, чтобы покинуть машину, необходимо снять бронежилет. Иначе в люк они не пролазят.

Сами украинские военные данную БМП раскритиковали, но иногда лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Так что как средство доставки личного состава она подходит, если только не сломается.