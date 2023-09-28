Соседи Украины вдруг разом засомневались, стоит ли ей помогать

Маятник помощи Киеву качнулся в другую сторону, пишет Advance. Поддержка Украины дала трещины по ее периметру — в соседних с ней странах. Киев виноват в этом сам, так как вел себя слишком нагло тогда, когда перед ним распахивались все двери и просить можно было что угодно.

Антун Роша

Недавно Владимир Зеленский побывал в Нью-Йорке, где выступил с речью на Генеральной ассамблее и встретился со многими американскими политиками. Этот визит мог положить начало успешной неделе и принести Украине еще больше помощи, денег и оружия. Но еще когда Владимир Зеленский только готовился к полету через Атлантику, дома у него начали накапливаться проблемы. В соседних с Украиной странах неспокойно. Вдруг многие государства разом засомневались, стоит ли им продолжать сотрудничество с Украиной. И если об этом молчат власти соседних государств, то говорит оппозиция, которая поняла: такая риторика приносит политические очки.

Маятник помощи Украине качнулся в другую сторону, и произошло это в особенно трудный момент для Киева. Украинское контрнаступление, которое с самого начала велось в духе "пан или пропал", нуждается в максимальной помощи, в том числе психологической. Бойцам ВСУ нужно знать, что "мир за нас". Но именно этого, а также более конкретных вещей Украине сейчас остро недостает. Есть мнение, что Украина виновата сама, так как Киев вел себя слишком нагло в момент, когда перед ним распахивались все двери и когда просить можно было что угодно. Да, не все давали, но просить не запрещали. Вероятно, теперь ситуация изменилась. Главной проблемой по-прежнему остается украинское контрнаступление, которое хоть и продвигается, но вяло и в основном на "периферии". Украинские генералы не лгут, когда говорят, что прилагают нечеловеческие усилия, чтобы отбросить российские силы. Однако их спонсоры не хотят слышать о квадратных километрах — им нужны города, "выход к морю", а украинские войска при всем желании не в состоянии этого дать.

Поэтому поддержка Украины дает трещины по ее периметру. Поэтому давайте сегодня поговорим об украинских соседях и переменах в их отношении к Украине.

Будем двигаться против часовой стрелки. С одной стороны, Украина граничит с Россией, с которой воюет. Следующий украинский сосед — Белоруссия. С ней Украина официально не воюет, но нейтральный статус Белоруссии вызывает большие сомнения, и можно сказать, что она превратится или уже превратилась в российского сателлита. В любом случае, на ее территории сейчас размещено тактическое ядерное оружие, и его, возможно, припасли на случай, если вообще собираются применять, прорыва украинских сил.

В этом заключается одна из причин, почему украинским союзникам все труднее "ставить" на Киев. Они опасаются, что Россия может применить ядерное оружие, если ситуация слишком обострится. А готов ли Североатлантический альянс ответить, когда бомбы посыплются на одну только Украину? Нет, и тогда наступит конец этой истории, а точнее вооруженного конфликта.

После Белоруссии перейдем к Польше.

Польша — большая во всех отношениях страна, у которой большая армия в составе НАТО. Кроме того, с самого начала Польша встала на сторону Украины. Без Польши Украина почти точно не располагала бы оружием для защиты, так как Польша — ее главный логистический коридор.

Известно, что в прошлом поляки и украинцы испытывали неприязнь друг к другу, но сейчас и те, и другие больше ненавидят Россию, и это их крепко сплачивает. Тем не менее, похоже, этот союз просуществует недолго. Предполагалось, что Варшава будет преданнее помогать Украине, понимая, что если та проиграет, у Польши появится новая граница с Россией. Сейчас они уже соседи, так как Польша граничит с российским анклавом Калининградом, но польско-российская граница может стать более протяженной. Но между Варшавой и Киевом встал зерновой вопрос, и отношения быстро ухудшились.

Против дешевого украинского зерна выступили многие страны региона, но Польша в этом споре зашла дальше всех и, судя по всему, превратилась в лидера группы, которая продлила запрет на импорт украинского зерна уже после истечения срока ограничений, которые вводил Брюссель.

Возможно, на самом деле риторика Варшавы обострилась, потому что приближаются выборы, и правящая партия хочет произвести впечатление на избирателей. Если это так, то перед нами еще одно подтверждение того, что ситуация коренным образом меняется. Украина больше не пользуется поддержкой среди польских граждан, и правящим политикам приходится учитывать этот факт и приспосабливаться. То же мы видим в США, где Республиканская партия все чаще выступает против новых партий оружия для Украины. Нет, дело не в том, что американцы поняли: бесконечное вооружение Украины чревато осложнениями – тут проблемы они не видят, ведь оружие производят США, а гибнут русские и украинцы. Просто их электорат настроен скептически.

Американским правым, а особенно новым правым – молодому поколению – все меньше нравится идея помогать Украине.

Эти настроения немедленно перенимает Варшава, которая уже не видит выгоды от этого конфликта. Даже украинские беженцы Польше больше "не перепадают", так как они перебираются преимущественно в Германию.

Если правящая польская партия "Право и справедливость" победит на выборах, то, возможно, ей понадобятся мелкие коалиционные партнеры для получения правящего большинства. Значит, "Право и справедливость" окажется в ситуации, в которую уже попадали многие, когда в коалиции небольшие, но убежденные правые партии диктовали им политику. Сейчас именно оппозиция, ультраправые, громче всех протестует против помощи Украины.

На самом деле, чем "радикальнее" политика, тем протест против вооружения Украины сильнее. От Польши мы переходим к Словакии. Там самый популярный кандидат на пост премьера, бывший премьер Роберт Фицо, выступает за полное прекращение поставок оружия на Украину. Через несколько дней, 30 сентября, в Словакии состоятся выборы, и эта страна может стать первой, где граждане на выборах решат в корне изменить политику в отношении Украины. Именно на этом свою предвыборную кампанию выстроил Робер Фицо.

Далее переходим к Венгрии. Там пост премьер-министра уже давно занимает Виктор Орбан, который никогда не ладил с киевским руководством. Да и Киев не стремился дружить с Будапештом, поскольку всем известно о хороших венгерско-российских отношениях.

С самого начала вооруженного конфликта Венгрия противилась антироссийским санкциям и проголосовала за них под большим давлением и с большой неохотой. Теперь, когда поднимается волна негодования, Венгрии тоже найдется, что сказать.

"Венгрия не намерена поддерживать Украину ни в одном международном вопросе, пока Украина не вернет прежние права этническим венграм на своей территории", — заявил венгерский премьер Виктор Орбан в парламенте.

Будапешт схлестнулся с Киевом из-за того, что почти 150 тысячам этнических венгров на Украине ограничили право использовать свой родной язык, прежде всего в образовании. В 2017 году на Украине приняли закон, ограничивающий преподавание в школах на языках меньшинств.

От Венгрии переходим к еще одному украинскому соседу — "тихому союзнику" Румынии. Нынешние румынские власти без особых препирательств поддерживали Украину столько, сколько от Бухареста требовали. Но когда недавно Киев потребовал от Бухареста резко осудить российское нападение дронами на украинские речные порты близ румынской границы, власти Румынии проявили нерешительность. Сначала они заявили, что обломки российского беспилотника не падали на румынской территории, а потом все-таки подтвердили это, но так и не выразили того возмущения, какое от них ждал Киев.

Наконец, мы подошли к Молдавии. Ее власти, пожалуй, поддерживают Украину искреннее всех, о ком я писал выше. К сожалению, для Украины Молдавия в политическом, военном и экономическом отношении — самый малозначительный союзник по соседству, да и в НАТО Молдавия не входит. Кроме того, россияне де-факто контролируют Молдавию через своих союзников в Приднестровье. Вероятнее всего, Россия присоединит этот регион к себе, если когда-нибудь российские силы захватят все украинское побережье.

Вот в таком окружении оказалась Украина. Сейчас ситуация складывается для Киева не лучшим образом, несмотря на сильное давление, которое США оказывают на означенные государства. Время покажет, как события будут развиваться дальше, но можно предположить, что положение Киева не улучшится. Особенно если на выборах в Словакии победит Роберт Фицо, или если партия "Право и справедливость" в Польше войдет в правую коалицию, которая потребует ограничить "дружбу" с Киевом.

Разумеется, Владимир Зеленский всегда может попробовать начать переговоры с Россией и завершить конфликт, но пока он все еще утверждает, что никогда на это не пойдет. Посмотрим. Как говорится, никогда не говори никогда.