Иран сообщил о запуске нового военного спутника

Министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иса Зарепур сообщил, что аппарат вывели на земную орбиту на высоте 450 км

ТЕГЕРАН, 27 сентября. /ТАСС/. Иранский военный спутник "Нур-3" успешно запущен и выведен на земную орбиту на высоте 450 км. Об этом сообщил министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иса Зарепур.

"Благодаря усилиям воздушно-космических сил КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС), несколько минут назад спутник "Нур-3" был успешно выведен на 450-километровую орбиту Земли при помощи двухступенчатой ракеты-носителя "Касед", - приводит его слова агентство IRNA. - Поздравляю экспертов КСИР, задействованных в космической программе, с этим успехом".

КСИР уже много лет участвует в развитии аэрокосмической программы Ирана. В апреле 2020 года ВКС КСИР вывели на 425-километровую орбиту первый иранский военный спутник под названием "Нур", а в марте 2022 года на орбиту вышел "Нур-2".

Исламская республика начала осуществлять свою космическую программу в 2004 году. Иран является одной из 24 стран - учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.