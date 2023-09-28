МО: на Амуре спустили на воду два малых ракетных корабля проекта "Каракурт"

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Два малых ракетных корабля проекта 22800 ("Каракурт") "Удомля" и "Ржев", предназначенные для Тихоокеанского флота, спущены на воду на Амурском судостроительном заводе, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.

"На Амурском судостроительном заводе в городе Комсомольск-на-Амуре (входит в ОСК) состоялась торжественная церемония спуска на воду первых двух малых ракетных кораблей проекта 22800 "Удомля" и "Ржев", построенных на предприятии для Тихоокеанского флота. В церемонии приняли участие представители руководства Хабаровского края, главного командования ВМФ, Объединённой судостроительной корпорации, дирекция и персонал предприятия", - говорится в сообщении.

Малые ракетные корабли проекта 22800 являются носителями универсального комплекса крылатых ракет вертикального пуска "Калибр", а в перспективе - гиперзвуковых ракет "Циркон". Корабли имеют относительно небольшие размеры и водоизмещение, что позволяет им действовать в ближней морской зоне и проходить по внутренним речным коммуникациям. МРК этого проекта успешно выполняют поставленные задачи в составе Балтийского и Черноморского флотов.

Производством кораблей данного проекта занимаются четыре судостроительных завода ("Пелла", Зеленодольский завод имени Горького, Восточная верфь и Амурский завод). Для Амурского ССЗ это первый опыт постройки подобных кораблей. На стапелях предприятия находятся ещё два корпуса этого проекта.