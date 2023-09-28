Сингапур завершил модернизацию парка истребителей F-16

ЦАМТО, 27 сентября. Сингапур завершил модернизацию в середине срока эксплуатации (Mid-Life Upgrade – MLU) парка многоцелевых истребителей F-16C/D Блок.52/52+ "Файтинг Фалкон".

Как сообщает Channel News Asia со ссылкой на пресс-релиз Министерства обороны Сингапура от 24 сентября, срок эксплуатации самолетов этого типа продлен до середины 2030-х годов.

По данным Минобороны, основными элементами модернизации по программе MLU стали установка новой РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA), а также интеграция новых ракет класса "воздух-воздух" Python-5 разработки израильской Rafael Armament Development Authority.

Сингапур впервые объявил о планах обновления парка F-16C/D в сентябре 2013 года. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) 13 января 2014 года уведомило Конгресс США о возможной поставке Сингапуру в рамках программы "Иностранные военные продажи" для проведения модернизации F-16 Блок.52 различного оборудования и оказания услуг на сумму 2,43 млрд. долл. Данный запрос, в частности, включал поставку: 70 РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA), 70 интегрированных систем GPS/инерциальной навигации LN-260, 70 унифицированных нашлемных систем целеуказания и индикации JHMCS, 70 комбинированных запросчиков/ответчиков системы опознавания "свой-чужой" APX-125, а также различных управляемых боеприпасов.

В мае 2015 года Госдепартамент США одобрил поставку Сингапуру в рамках программы "Иностранные военные продажи" для модернизации F-16 Блок.52 дополнительного оборудования и боеприпасов различных типов на сумму 130 млн. долл.

В декабре 2015 года ВВС США подписали с Lockheed Martin базовый контракт на проведение модернизации истребителей F-16C/D Блок.52 ВВС Сингапура. Стоимость соглашения составила 914 млн. долл. Еще один контракт был подписан в 2016 году.

Большая часть работ по модернизации F-16 ВВС Сингапура к конфигурации F-16D+ (Advanced Block 52) выполнялась сингапурской компанией ST Engineering, которая является национальным субподрядчиком Lockheed Martin. Первые модернизированные самолеты были переданы сингапурским ВВС в июне 2021 года.

На вооружении ВВС Сингапура имеется около 20 самолетов F-16C и 40 F-16D Блок.52/52+, приобретенных в конце 1990-ых гг. Модернизированные F-16 будут эксплуатироваться, как минимум, еще 10 лет, после чего ВВС Сингапура приступят к их замене. В 2019 году Сингапур заказал четыре самолета F-35B, поставки которых ожидаются примерно в 2026 году. Первоначально F-35B будут размещены в США для проведения испытаний и оценки.