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ТАСС

Казахстан не будет пересматривать стоимость аренды комплекса Байконур для РФ

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Космодром Байконур стал символом сотрудничества и дружбы России и Казахстана
Космодром Байконур стал символом сотрудничества и дружбы России и Казахстана.
Источник изображения: Роскосмос/РИА Новости

Ежегодная плата составляет $115 млн

АСТАНА, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана не планируют пересматривать стоимость аренды комплекса Байконур для России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

"Цена в соглашении предусмотрена в долларах. Хоть выплаты у нас идут в национальной валюте, но эквивалентно действующему курсу. Учитывая, что курс доллара значительно возрос с 1994 года, это в некоторой степени компенсирует индексацию", - сказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Малик Олжабеков, комментируя двустороннее соглашение об аренде Байконура. По его словам, стоимость аренды не планируют пересматривать.

Комплекс Байконур, который включает космодром и одноименный город, был передан России в аренду на 20 лет по соглашению, подписанному 28 марта 1994 года, и договору об аренде от 10 декабря 1994 года. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года. Ежегодная арендная плата составляет $115 млн. 

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Страны
Казахстан
Россия
Проекты
Байконур
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