Нидерланды продолжат поставлять оружие Украине и после завершения конфликта

ЦАМТО, 27 сентября. Нидерланды продолжат поставлять Киеву оружие и укреплять ВСУ и после завершения конфликта. Об этом, как передает "РИА Новости", заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен в ходе визита в США.

"Мы будем и далее помогать Украине оружием и боеприпасами", – сообщила К.Оллонгрен 26 сентября в интервью американскому телеканалу MSNBC.

Министр обороны Нидерландов уточнила, что страна будет работать над укреплением ВСУ и после завершения конфликта.

По ее словам, "Украину надо сохранить как важного партнера НАТО".

К.Оллонгрен также сообщила, что Нидерланды рассчитывают направить Украине первые истребители F-16 в 2024 году. "Фактические поставки истребителей начнутся где-то в следующем году", – сказала К.Оллонгрен в ответ на вопрос о том, когда Нидерланды направят Киеву первые F-16.

По ее словам, все будет зависеть от того, сколько времени займет обучение украинских летчиков управлению истребителями.

"Мы не знаем, как много времени уйдет на их подготовку. Мы рассчитываем, что это займет 6-8 месяцев, что очень быстро по сравнению с тем, сколько обучаются наши пилоты… Мы сейчас работаем над созданием центра обучения в Румынии, ожидаем, что он откроется как можно скорее", – отметила министр.

Ранее Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.

Нидерланды, по последним данным Минобороны страны, к настоящему моменту оказали Украине военную помощь на сумму 1,9 млрд. евро.