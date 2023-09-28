Первые четыре прототипа новейшей системы ПВО малой дальности M-SHORAD с боевым лазером переданы Армии США

Источник изображения: topwar.ru

Первые прототипы новейшей системы ПВО малой дальности SHORAD с 50-киловаттным лазером поступили на вооружение Армии США, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск на своем сайте.

Компания Raytheon поставила американской армии четыре прототипа системы ПВО малого радиуса действия DE M-SHORAD. Комплексы, созданные на базе бронетранспортера Stryker, были преданы 4-му батальону 60-го артиллерийского полка ПВО в Форт-Силле. Задачей военнослужащих будет всесторонние испытания новых систем.

Передача прототипов DE M-SHORAD в 4-60 ADAR является важной вехой в кампании по модернизации армии. Это достижение, которое добавляет то, что часто считалось возможностями следующего поколения

- заявил глава Управления быстрых возможностей и критических технологий армии США полковник Гутьеррес.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается, новые комплексы с боевым лазером будут испытаны вместе с комплексами ПВО ближнего радиуса действия M-SHORAD с кинетическим оружием, поставленными в батальон еще в июле этого года. Командование Армии США намерено отработать алгоритм противовоздушной обороны при применении обычного и лазерного оружия. Базовая версия M-SHORAD также создана на базе бронемашин Stryker A1, но отличается вооружением. У нее имеются ракетные установки Raytheon Stinger и Hellfire, а также пушки M230LF калибра 30 мм со спаренными пулеметами.

В первую очередь система M-SHORAD предназначена для борьбы с беспилотниками, кроме того, она способна противодействовать самолетам и вертолетам, а также обеспечивать защиту подразделений и объектов от ракетного оружия, артиллерии и минометов.