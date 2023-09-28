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Известия.ru

Россиянам рассказали о повышении зарплат с 1 октября

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Эксперт Иванова-Швец: с 1 октября у военнослужащих вырастут зарплаты

Зарплаты работников бюджетной сферы вырастут с 1 октября, причем максимальное повышение ждет сотрудников силовых органов — увеличение на 10,5%. Об этом 27 сентября сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в разговоре с агентством «Прайм».

Эксперт объяснила рост зарплат бюджетников индексацией зарплат и пенсий, которая проходит 1 октября 2023 года.

«Так, согласно ст. 134 Трудового кодекса, все организации, независимо от организационно-правовой формы, должны ежегодно производить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги», — сказала она.

Зарплаты гражданских же лиц из государственных органов вырастут на 5,5%.

26 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о повышении на 5,5% зарплат отдельным категориям госслужащих с 1 октября.

В перечень госдолжностей РФ включены президент, председатель правительства и его заместители, федеральные министры и многие другие.

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Россия
Швеция
Компании
ТПП
Персоны
Путин Владимир
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