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Страх Запада перед ядерной эскалацией конфликта на Украине... реальна ли такая возможность?

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Ситуация на Донбассе
Ситуация на Донбассе.
Источник изображения: © РИА Новости Игорь Маслов

Угроза ядерной эскалации украинского конфликта более чем реальна, пишет An Nahar. Москва вполне может применить такое оружие в ответ на увеличение западных военных поставок Киеву, чтобы усилить свою боевую мощь и решить задачи спецоперации, отмечает автор.

Халид аль-Узза

Запад опасается ядерной эскалации из-за украинского конфликта...

Две трети американских стратегических ядерных сил находятся в постоянной боевой готовности. На Западе нарастает обеспокоенность по поводу возможности применения Россией ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине.

Британское правительство рассмотрело этот вопрос в документе под названием "О последствиях применения Российской Федерацией тактического ядерного оружия на Украине для безопасности в Европе" по запросу одного из членов Палаты лордов, сообщают западные СМИ.

Президент Финляндии Саули Ниинистё недавно заявил об огромном риске применения ядерного оружия, отметив, что "ситуация в любой момент может измениться к худшему, в сторону эскалации".

Представитель Белого дома Джон Кирби выразил опасения, что углубление украинского конфликта может угрожать национальной безопасности США. Подобный сценарий он связал с возможными поставками Киеву ракет большой дальности ATACMS. Кирби отказался пояснить, каким образом передача ATACMS может на это повлиять. Не исключено, что он имел в виду ответные меры со стороны России.

На Западе многие политики, СМИ и аналитики обеспокоены тем, что Москва, наблюдающая за увеличением военных поставок Киеву со стороны Запада, применит ядерное оружие для усиления своей боевой мощи и решения задач СВО.

Ситуация в сфере международной безопасности стала критической. Конфликт на Украине является военным противостоянием между Россией и Западом. Москва не может позволить себе проиграть. Она пойдет на все, чтобы сохранить свой международный престиж.

Год назад, 21 сентября 2022 года, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он заявил: "Территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

"Согласно российской ядерной доктрине, при угрозе территориальной целостности России с любой стороны мы имеем право применить ядерное оружие", – заявил Игорь Никулин, бывший член Комиссии ООН по разоружению и экс-советник генерального секретаря ООН.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не нарушается. В нём есть пункт, в котором говорится, что в случае ядерного нападения на неядерное государство постоянные члены Совета Безопасности ООН, обладающие ядерным оружием, должны немедленно отразить агрессию. Другими словами, Запад, конечно, может теоретически принять ответные меры, но это вряд ли произойдет на практике.

Итак, мы должны четко понимать, что никто на Западе не хочет воевать с Россией. Тем более с применением ядерного оружия. Вашингтон и Брюссель не пойдут на такой риск. Однако они могут обещать оказать поддержку Украине.

Ситуация очень опасная. Американцы уже намекают России, что США держат свои ядерные силы в постоянной боевой готовности. Но это вовсе не означает, что они вступятся за Украину. Кирби не случайно заявил, что эскалация украинского конфликта может угрожать национальной безопасности США.

Стратегическое командование ВВС США заявило, что "две трети защищенной, надежной, эффективной и заслуживающей доверия ядерной триады страны всегда находятся в готовности одержать победу в конфликте".

Но одно дело говорить о боевой готовности этих ядерных сил и другое дело – решить их применить.

Россия располагает большими резервами и ресурсами, чтобы решить задачи СВО в рамках применения обычных вооружений. Тем не менее она может использовать тактическое ядерное оружие, чтобы принудить Киев как можно быстрее прекратить боевые действия.

В таком случае Россия гарантированно уничтожит важные пункты управления ВСУ, стратегические мосты, материально-технические базы, военно-промышленные объекты и прочее. Соединенные Штаты и НАТО вряд ли нанесут ответный ядерный удар, поскольку это будет означать начало новой мировой войны, а подобного исхода никто не желает.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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