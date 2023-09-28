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Известия.ru

В США заявили о неизменной позиции по поставкам ATACMS Украине

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Источник изображения: Фото: REUTERS/United States Army/Handout

Пентагон: позиция США относительно поставок ВСУ ATACMS не изменилась

Глава Пентагона Ллойд Остин 26 сентября заявил, что ему нечего объявить в связи с поставками Вооруженным силам Украины (ВСУ) тактических ракет ATACMS.

Он отметил, что главной задачей для Вашингтона является обеспечение Киева системами противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийскими боеприпасами.

«Мне нечего объявить в связи с ATACMS, поэтому мой ответ на вопрос будет таким же, каким он был последние 10 раз, когда вы меня об этом спрашивали», — ответил он в ходе пресс-конференции.

По словам шефа Пентагона, он «провел много времени, обсуждая с союзниками и партнерами предоставление Украине дополнительной военной помощи». Ллойд уточнил, что обсуждал этот вопрос и с главой минобороны Украины, и с украинском президентом Владимиром Зеленским.

Ранее, 22 сентября, телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и представителя конгресса сообщил, что президент США Джо Байден уведомил Зеленского, что готовится передать Киеву небольшую партию оперативно-тактических ракет ATACMS, которые могут запускаться из реактивных систем залпового огня HIMARS на расстояние до 300 км.

Тогда же газета Politico написала, что чиновники в администрации Байдена считают, что поставки Украине ATACMS не смогут повлиять на ход украинского конфликта. По мнению политиков, слишком много времени и сил у украинской армии занимает разминирование территории. Кроме того, через несколько недель в зоне спецоперации закончится хорошая погода и наступит сезон дождей.

21 сентября, Байден по итогам переговоров с Зеленским в Белом доме заявил, что был утвержден новый пакет военной помощи Украине от США.

В тот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в него не войдут оперативно-тактические ракеты ATACMS. Он отметил, что президент Байден в итоге решил не поставлять ATACMS, но такая возможность рассматривается в будущем. Пока же США поставят Киеву значительные средства ПВО и кассетные боеприпасы.


Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Персоны
Путин Владимир
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