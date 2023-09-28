В США рассказали о вреде сокращений поставок помощи Украине

Белый дом: остановка или сокращение помощи США Украине навредит боеспособности Киева

Остановка или значительное сокращение помощи США Украине негативно отразится на боеспособности Киева. Об этом 26 сентября заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью MSNBC.

«Перекрытие финансирования Украины или любое значительное сокращение совершенно точно повлечет негативное воздействие на их способность достигать успеха», — сообщил он.

По сообщениям издания, в конгрессе США сейчас отсутствует единое решение по согласованию дополнительной помощи Киеву.

Кирби добавил, что Америка предоставляет самую крупную по сравнению с другими странами помощь Киеву, поэтому администрация в Вашингтоне уверена в поддержке со стороны обеих партий в конгрессе плана предоставления еще $24 млрд в качестве помощи Украине.

Ранее, 26 сентября, координатор Белого дома отметил, что текущих средств США, направляемых на Украину, хватит еще на несколько недель. Он убежден, что выделение дополнительных средств поможет Украине в осуществлении контрнаступления, для которого еще сохраняются благоприятные условия.

Накануне, 25 сентября, стало известно о прибытии на Украину первой партии танков Abrams. Кирби также пообещал новые поставки в ближайшем будущем.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.