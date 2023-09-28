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Известия.ru

Депутат Рады назвал ошибочным призыв США провести реформы на Украине

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Christoph Soeder

Депутат Рады: решение США увязать военную помощь Украине с реформами ошибочно

Решение администрации США связать вопрос о поставках оружия Киеву с проведением реформ на Украине является ошибкой. Об этом 26 сентября заявил первый заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной рады Ярослав Юрчишин в интервью украинской радиостанции NV.

«На самом деле это большой вызов — привязка реформирования к получению оружия. Как по мне, это очень ошибочный шаг наших партнеров», — сказал Юрчишин.

По мнению первого заместителя, проведение реформ является внутренней задачей страны. Юрчишин допускает, что изменения могут быть привязаны к средствам Международного валютного фонда (МВФ), к плану евроинтеграции, к вступлению в НАТО.

Он добавил, что оборона Украины представляет собой оборону западных ценностей, поэтому привязывать реформу Специализированной антикоррупционной прокуратуры или Бюро экономической безопасности к предоставлению оружия, на его взгляд, очень недальновидно.

Ранее, 26 сентября, Белый дом призвал Киев провести ряд структурных реформ для возможности получения дальнейшей помощи со стороны США. Требования были изложены в документе под названием «Перечень приоритетных реформ. Реформы, связанные с условиями оказания помощи от США» и включают обширный ряд изменений в различных отраслях экономики и обороны.

В частности, предлагается реформировать и Службу безопасности страны.

Согласно тексту документа, у Киева есть 18 месяцев на осуществление всех предписаний.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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