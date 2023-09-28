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ТАСС

"Роскосмос" планирует произвести запуск спутника "Бион-М2" не позднее 31 июля 2024 года

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КА «Бион-М» №1
КА «Бион-М» №1
Источник изображения: © Пресс-служба Роскосмоса

Его запустят на высокоширотную орбиту для подготовки к дальнейшему созданию Российской орбитальной станции

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" планирует произвести запуск биологического спутника "Бион-М" №2 с мышами и мухами-дрозофилами на борту не позднее 31 июля 2024 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель Научно-технического проекта - заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, д.б.н. Владимир Сычев.

Биологический спутник будет запущен на высокоширотную орбиту для подготовки к дальнейшему созданию Российской орбитальной станции (РОС). "Сроки запуска "Бион-М" №2 не менялись, он планируется к запуску в 2024 году. Есть так называемый догоночный график, в котором указано, что старт должен состояться не позднее 31 июля", - заявил Сычев.

Изначально аппарат планировалось отправить на орбиту с высотой 800 км (высота орбиты Международной космической станции (МКС) - 400 км). "Вся аппаратура разрабатывается с самого начала, никаких особых изменений в эту аппаратуру не вносится, иначе лететь в 2024 году мы не сможем. Поэтому будет использована та аппаратура, которая создавалась изначально, вне зависимости от того, на какую орбиту полетит аппарат", - отметил Сычев.

По его словам, в настоящее время продолжается процесс создания бортовой и научной аппаратуры. "Подготовка космического аппарата включает в себя целый ряд работ, которые связаны не только с научной, но и бортовой аппаратурой. Потом проходят различные испытания, в том числе в цеху. После их завершения аппарат будет отправлен на космодром Байконур. Какая-то аппаратура для "Бион-М" №2 уже поставлена головному исполнителю - АО "РКЦ "Прогресс", какая-то находится на испытаниях, есть аппаратура, которая будет поставляться до Нового года, а другая - после этого срока", - добавил специалист.

Также Сычев сообщил, что смена орбиты не повлияла на состав животных: на биоспутнике будут отправлены 75 мышей и мухи-дрозофилы. "Полетят все, кто планировался первоначально", - сказал он.

"Бион" - серия отечественных космических аппаратов для биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие на живые организмы радиации и невесомости. Основным объектом исследований в рамках проектов "Бион-М" являются мыши. Также с помощью аппарата на орбиту должны отправиться мухи, растения и микроорганизмы. Первый подобный аппарат под названием "Космос-605" был запущен в 1973 году. В 2013 году на орбиту был выведен первый спутник из серии "Бион-М". Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов.

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