Все равно их уничтожат: Challenger 2 ВСУ не защитят решетчатые экраны

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Нижние лобовые детали (НЛД) многотонных танков Challenger 2 в ВСУ стали укреплять обычными противокумулятивными решетчатыми экранами.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), известно, что в НЛД отсутствует многослойная броня, а толщина установленной вертикальной плиты - всего 100 миллиметров. В британской армии эту уязвимую зону достаточно внушительных размеров в ходе войны в Ираке в 2003 году прикрыли блоками дополнительной защиты, но из-за секретности ее не стали поставлять на Украину.

По некоторым данным, в ВСУ вначале планировали повесить здесь контейнеры "Контакт 1", но потом ограничились обычными решетками. Однако они не способны защитить от современных российских противотанковых управляемых ракет, таких как "Корнет".

Поэтому неудивительно, что рискнувшие появиться на линии боевого соприкосновения танки, рекламировавшиеся как "одни из самых защищенных в мире", были быстро подбиты.

В настоящее время ведутся работы по созданию танка Challenger 3, для которого спроектирована новая башня со 120-мм гладкоствольной пушкой и усовершенствованным прицельным оборудованием.

Приемлемую подвижность ему должны обеспечивать модернизированная гидропневматическая подвеска и двигатель в 1500 л.с.

Повышенный уровень защиты планируют достигнуть за счет установки израильского комплекса активной защиты TROPHY.

В ходе модернизации будут использовать корпуса танков предыдущего поколения, а поскольку их сравнительно немного, новых поставок Challenger 2 на Украину не предвидится.