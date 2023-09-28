В Испании рассказали, какого будущего боятся на Украине

El País: на Украине появились опасения разделения страны по корейскому сценарию

На Украине существуют реальные опасения того, что в результате конфликта страна расколется на две части, как это произошло на Корейском полуострове, пишет El País. Однако вероятность такого сценария эксперты обсуждают уже давно, и далеко не все считают его плохим.

Политики и обозреватели считают, что если ни одна из сторон не сможет одержать решающую победу на поле боя, то истощение страны и международное давление приведут к прекращению боевых действий и разделению территорий.

В политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части, как это произошло на Корейском полуострове. Тупиковая ситуация на фронте – ни одна из сторон не может склонить чашу весов на свою сторону на поле боя – заставляет все больше политических и научных деятелей говорить о вероятности того, что прекращение боевых действий может привести к возникновению двух противоположных лагерей: "свободной Украины", интегрированной в западный блок, и Украины де-факто находящейся под контролем России. Нечто похожее произошло с Северной и Южной Кореями.

Окончание Второй мировой войны привело к разделу Корейского полуострова, ранее оккупированного Японской империей. Часть, расположенная к северу от знаменитой 38-й параллели, должна была перейти под контроль Советского Союза, а юг полуострова – под патронат США. После неудачных попыток воссоединения в 1948 году были провозглашено формирование двух новых государств – коммунистической Кореи и Кореи, ставшая союзником США. В 1950 году Северная Корея начала вторжение на территорию Южной. Это спровоцировало военную интервенцию США под эгидой ООН. На стороне Севера в военных действиях участвовал Китай, а Советский Союз оказывал материальную поддержку. В 1953 году было подписано перемирие, по которому обе страны временно прекратили военные действия, не заключив мирного договора. И так продолжается по сей день.

Корейский сценарий в украинском конфликте всегда был на слуху. Многочисленные аналитики говорили о нем уже в 2022 году. Однако только в нынешнем году опасения по поводу раздела Украины постепенно обрели реальные очертания. В январе секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов предупредил: "Нам сейчас предлагают корейский вариант. „Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы”. Точно знаю, что один из вариантов, которые могут нам предлагать, – это „38-я параллель”". Алексей Арестович, известный украинский общественный обозреватель, бывший советник президента Владимира Зеленского, еще в феврале отмечал, что страна может оказаться в "ситуации, подобной Северной и Южной Кореям". "И самое страшное, – заявил Арестович, – что так думает Запад, а мы от него полностью зависим".

Высказывания Данилова и Арестовича были сделаны до того, как в июне началось украинское контрнаступление. В итоге надежды на его успех, как у украинского общества, так и у его союзников в НАТО, оказались сильно преувеличенными. Россия продолжает занимать 18% украинской территории. Этот показатель остается неизменным с ноября, с момента последнего наступления ВСУ.

Восьмого сентября бывший президент США Джордж Буш затронул тему корейского варианта во время выступления на ежегодной встрече группы "Ялтинская европейская стратегия" (YES) – политической конференции в Киеве. В своей речи Буш упомянул возможность того, что этот конфликт, как и в Корее, расколет страну и формально никогда не закончится. На вопрос о том, должен ли Киев отдать часть территорий для достижения мира, Буш ответил, что это решение должны принять сами украинцы. США и другие союзники поддержат их, если они решат это сделать или если они захотят продолжать борьбу, добавил политик.

Закулисные сделки

И Зеленский, и высшее командование Вооруженных сил Украины просят больше времени, просят оказывать поддержку в борьбе, которая будет длиться годами. Однако не все международные партнеры Киева согласны на это – сам президент это признал. Выступая 19 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, Зеленский заявил, что ему "известно о попытках заключения теневых закулисных [мирных] сделок". Более четко украинский президент выразился в интервью, которое он дал в сентябре этого года изданию TheEconomist. Зеленский признался, что заметил изменения в поведении некоторых международных лидеров, с которыми он регулярно встречается. "У меня есть интуиция, я читаю, прислушиваюсь и смотрю им в глаза, когда они говорят „мы всегда будем с вами”. И я вижу, что он или она уже не здесь, уже не с нами", – сказал он.

Среда стала наглядным примером нестабильности этих союзов. Польша была одним из самых активных сторонников Украины в нынешнем конфликте, однако двусторонний спор по поводу импорта сельскохозяйственной продукции спровоцировал скандал. В среду польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что новых поставок оружия Киеву сверх уже согласованных не планируется. Президент Польши Анджей Дуда даже сравнил соседнюю страну с доведенным до отчаяния человеком, который тащит за собой на смерть всех, кто хочет ему помочь. "Это как если бы мы имели дело с утопающим. Каждый, кто пытался помочь утопающему, знает, что это очень опасно, потому что он может затянуть тебя на глубину", – сказал Дуда.

Четыре варианта развития событий

На ежегодной конференции "Ялтинской европейской стратегии" был представлен достаточно мрачный доклад о будущем Украины к 2040 году. В документе, подготовленном украинскими политиками и изложенном депутатом Верховной Рады Алексеем Жмеренецким, предлагается четыре варианта развития событий, из которых только один является "позитивным" для Киева. Первый гласит, что, если Россия решить наступать на другие причерноморские державы, начнется мировая война. Второй вариант предполагает, что после того, как Украина будет вынуждена согласиться на прекращение боевых действий и уступить территорию, народный гнев приведет к приходу к власти ультранационалистических группировок и превратит страну в автократию. Третий вариант – распад Украины на множество автономных областей. Четвертый вариант, позитивный, – Киев "побеждает" и вытесняет русских с занятых ими территорий.

Корейский сценарий был бы частью второго варианта развития событий, который предполагает серьезную опасность демократического кризиса на Украине. Как в этом месяце объяснил El País советник Министерства иностранных дел Словакии, в его правительстве опасаются, что, когда придет время форсировать переговоры между двумя сторонами, Украина встанет на путь авторитаризма.

"Добиться прочного мира"

Некоторые аналитики утверждают, что корейский вариант может быть наименее плохим сценарием для развития Украины. Главным сторонником этого тезиса является Стивен Коткин (Stephen Kotkin), научный сотрудник Гуверского института и один из самых известных специалистов по истории Советского Союза и России. Он утверждает, что для Украины наступило время "не выиграть в конфликте, а добиться прочного мира". 25 августа Коткин дал интервью War on the Rocks, одному из наиболее авторитетных СМИ, которое занимается анализом конфликта на Украине. По словам аналитика, события на поле боя доказывают, что момент эйфории прошел, а российская армия "не рухнула".

По мнению Коткина, для Украины успех будет заключаться во вступлении в Европейский союз и новой модели безопасности – будь то в составе НАТО или в рамках соглашения об обороне, подобного тому, которое Южная Корея заключила с США. "Нужна ли для этого вся территория?" – задается вопросом Коткин. Он не уверен, что это возможно не только с точки зрения военных ресурсов, но и с точки зрения социальной ситуации на территориях, занятых Россией при поддержке формирований Донбасса. "В Крыму [полуостров в Черном море, аннексированный Россией в 2014 году] уже проживает более двух миллионов русских. Если Крым будет возвращен, этих русских выдворят? Будет ли проведена этническая чистка, как это было с татарами [коренным населением Крыма]? Ведь эти люди также являются потенциальным источником повстанческого движения".

"Южная Корея не владеет всей территорией, но после заключения перемирия она в безопасности, – пояснил Коткин на конференции Гуверского института в июле. – Это не совсем правильный выход, потому что после него многие семьи оказались разделены. Но Южная Корея – одно из самых процветающих государств в мире. Украина тоже может пойти по этому пути".

Разделение Германии

Коткин не одинок в этом мнении. В ходе дебатов, организованных восьмого сентября американской радиостанцией NPR, ведущие эксперты придерживались того же мнения. Картер Малкасян (Carter Malkasian), бывший советник Объединенного комитета начальников штабов США и руководитель кафедры военного анализа в Школе повышения квалификации офицерских кадров ВМС США, заявил, что "корейский вариант перемирия может быть наилучшим решением, хотя ничто не гарантирует его успеха". Чон Ын Ли (Jong Eun Lee), южнокорейский военный офицер в отставке, профессор политологии Университета Северного Гринвилля, также высказал свою точку зрения. "Это безусловно, спорный вопрос, но после такого долгого разделения, которое повлекло за собой культурные, политические, экономические различия (в Корее), возможно, чем начинать войну или объединять две страны такой высокой ценой, как в Германии, более реалистичным был бы постепенный переход к мирному сосуществованию", – сказал он.

Пример Германии также широко используется для осмысления будущего Украины. Однако есть существенные отличия, ведь обе Германии были созданы и признаны на международном уровне – как и обе Кореи. Кроме того, между Западной и Восточной Германией не было вооруженного конфликта. Немецкий пример используется для того, чтобы показать, что, несмотря на занятые Россией территории, Украина может стать членом НАТО, как и Федеративная Республика Германия.

Малкасян повторил тезис, с которым согласны все военные эксперты, опрошенные в последние месяцы репортерами El País. "Переговоры будут возможны после того, как боевые действия прекратятся по причине истощения обеих сторон и огромного числа потерь", – заявил он. Малкасян подчеркнул, что единственный путь к мирным переговорам в будущем – это долгосрочная военная поддержка со стороны союзников Киева из НАТО, поскольку "это единственный способ для Украины сохранить свои позиции и оказать определенное давление на Россию".

"Если украинцы не совершат крупный военный прорыв, а в России не произойдет серьезных политических изменений, обе стороны окажутся в той же ситуации, что и корейские войска в 1953 году [когда было подписано перемирие]: тупиковая ситуация на линии фронта, которая не меняется ни в ту, ни в другую сторону". Об этом в августе прошлого года написал Джон Феффер (John Feffer), ученый из американского Института политических исследований. С его точки зрения, когда сложится эта тупиковая ситуация и из-за истощения сил стороны будут вынуждены пойти на переговоры, международное сообщество предложит перемирие. Однако Феффер не испытывает оптимизма по поводу прекращения военных действий. Во-первых, потому что, в отличие от двух Корей, границы территорий, занятых Россией, не признаны международным сообществом. И это можно использовать для дестабилизации ситуации на Украине. Кроме того, Киев "захочет убедить население территорий на востоке воссоединиться, чтобы стать частью благополучной Европы".

Израильская модель

Есть еще одна страна, которую Зеленский считает примером для подражания: Израиль. В своих многочисленных выступлениях президент заявлял, что Украина должна быть милитаризирована, чтобы жить в условиях постоянной угрозы, и иметь систему противовоздушной обороны, которая позволит ее городам успешно развиваться, несмотря на регулярные бомбардировки. Коткин критикует идею превратить Украину "в государство-крепость", поскольку она "не способствует достижению прочного мира" и вряд ли впишется в контекст членства в ЕС.

Сможет ли Украина стать членом Европейского союза в условиях непрекращающегося военного конфликта с Россией? Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью El País дал ответ на этот вопрос в июле 2022 года: Кипр, часть территории которого оккупирована Турцией, является членом ЕС. "В Европе полно конфликтов, которые остаются неразрешенными, – добавил Кулеба. – Я уверен, что если есть желание найти политическое решение, то и для Украины найдется способ стать членом ЕС".

Автор статьи: Кристиан Сэгура (Cristian Segura)