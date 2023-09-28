Стало известно, как США замели следы участия в подрыве "Северных потоков"

Херш: США уничтожили все следы о причастности к подрыву "Северных потоков"

США замели все следы своей причастности к подрыву "Северных потоков", заявил американский журналист Сеймур Херш в статье на платформе Substack. По его словам, вся информация о диверсии печаталась на пишущей машинке. Все документы и копии были физически уничтожены сразу после успеха операции.

Сеймур Хёрш

Мне мало что известно о тайных операциях ЦРУ – как и всем остальным непосвященным людям, – но я все же понимаю, что основным компонентом любой успешной миссии является возможность убедительно отрицать свою причастность. Американские мужчины и женщины, которые тайно приезжали и уезжали из Норвегии в течение тех нескольких месяцев, которые потребовались, чтобы спланировать и осуществить подрыв трех ниток газопровода "Северный поток" в прошлом году, не оставили никаких следов. Не было ни единого намека на существование той команды – кроме разве что успеха их миссии.

Для президента Джо Байдена и его внешнеполитических советников возможность все отрицать была важнейшим условием. В компьютеры не попало никакой значимой информации касательно миссии: ее печатали на пишущей машинке Royal или, возможно, Smith Corona, делая при этом пару копий через копирку, как будто ни интернет, ни онлайн-мир еще не были изобретены. Белый дом был полностью изолирован от того, что происходило в окрестностях Осло. Отчеты и сводки с места направлялись прямиком директору ЦРУ Биллу Бернсу (Bill Burns), который был единственным связующим звеном между теми, кто спланировал операцию, и президентом, который поручил провести ее 26 сентября 2022 года. Как только миссия была завершена, все напечатанные документы и их копии были уничтожены, в результате не осталось никаких физических следов – никаких улик, которые позже могли бы обнаружить специальный прокурор или какой-нибудь президентский историк. Можно сказать, идеальное преступление.

Но все же был один нюанс – пробел в понимании между теми, кто осуществил миссию, и президентом Байденом касательно того, почему он приказал уничтожить трубопроводы именно тогда, когда он это сделал. Свою первую статью на 5200 слов, опубликованную в начале февраля, я завершил словами одного чиновника, который был осведомлен о деталях той миссии и который сказал мне: "Это была красивая оперативная легенда. Единственной ошибкой было решение ее осуществить".

Это первый рассказ о той ошибке – который я публикую в годовщину взрывов на "Северном потоке", – и президенту Байдену, а также его помощникам по вопросам национальной безопасности она не понравится.

Конечно, моя первая статья вызвала сенсацию, однако ведущие СМИ постарались сделать акцент на опровержениях Белого дома и использовали давно известный аргумент – тот факт, что мой материал был основан на информации, предоставленной неназванным источником, – чтобы вместе с администрацией Байдена развенчать идею о том, что Джо Байден мог иметь какое-то отношение к той атаке. Здесь я должен напомнить, что за свою карьеру я получил множество литературных наград за статьи для New York Times и New Yorker, в которых не было ни одного названного источника. За минувший год я видел массу газетных статей, в которых излагалась совершенно иная версия событий и в которых тоже не было ни одного названного первоисточника, – статей о том, что технически сложную подводную операцию в Балтийском море осуществила группа украинцев, арендовавших для этого 15-метровую прогулочную яхту под названием "Андромеда".

Теперь я могу написать о необъяснимой ошибке, о которой упомянул неназванный чиновник из моей первой статьи. Все снова сводится к классическому вопросу о том, в чем заключается суть деятельности Центрального разведывательного управления, – вопросу, который поднял Ричард Хелмс (Richard Helms), возглавлявший агентство в беспокойные годы Вьетнамской войны и тайной слежки ЦРУ за американцами, вести которую поручил президент Линдон Джонсон, а затем и Ричард Никсон. В декабре 1974 года я опубликовал в New York Times разоблачающий материал, спровоцировавший беспрецедентные слушания в Сенате, постаравшемся разобраться в той роли, которую агентство сыграло в безуспешных попытках – санкционированных президентом Джоном Кеннеди – убить кубинского лидера Фиделя Кастро. Хелмс сказал сенаторам, что вопрос заключается в том, кому именно он, будучи директором ЦРУ, служит – Конституции США или же "короне" в лице президентов Джонсона и Никсона. Комиссия Чёрча оставила этот вопрос без ответа, но Хелмс ясно дал понять, что он и его агентство работают на главу Белого дома.

Теперь давайте вернемся к "Северному потоку". Важно понимать, что российский газ не поставлялся в Германию по трубопроводам "Северного потока" в тот момент, когда Джо Байден приказал взорвать его 26 сентября прошлого года. С 2011 года по "Северному потоку – 1" в Германию поставлялся дешевый природный газ, который помогал ей сохранять статус производственного и промышленного колосса. Но Путин перекрыл поставки по этому трубопроводу к концу августа 2022 года, когда на украинском фронте сложилась тупиковая ситуация. "Северный поток – 2" был достроен в сентябре 2021 года, однако немецкое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем заблокировало поставки газа по нему за два дня до начала российской специальной военной операции.

Учитывая огромные запасы природного газа, имеющиеся в распоряжении России, американские президенты начиная с Кеннеди осознавали, что она может использовать свои природные ресурсы в качестве оружия для достижения политических целей. Этой же точки зрения придерживается сегодня Байден и его агрессивно настроенные внешнеполитические советники – госсекретарь Энтони Блинкен, советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан и Виктория Нуланд, которая сейчас исполняет обязанности Блинкена.

Салливан провел целую серию совещаний на высоком уровне по вопросам национальной безопасности в конце 2021 года, когда Россия наращивала свои войска вдоль украинской границы, – в тот момент военный конфликт уже казался практически неизбежным. Группе чиновников, включавшей представителей ЦРУ, было поручено разработать некое практическое предложение, которое позволило бы сдержать Путина. Мотивом для осуществления миссии по подрыву "Северного потока" было решительное стремление Белого дома поддержать президента Украины Владимира Зеленского. Цель Салливана казалась совершенно ясной. "Белому дому нужно было удержать Россию от атаки, – сказал мне тот чиновник. – Перед разведывательным сообществом была поставлена задача придумать способ, который позволил бы эффективно это сделать и который наглядно продемонстрировал бы возможности Америки".

Теперь я знаю то, чего не знал тогда, – истинную причину, по которой администрация Байдена "предложила уничтожить трубопровод “Северный поток”". Недавно мой источник объяснил мне, что в то время Россия поставляла газ и нефть по всему миру посредством более десятка трубопроводов, однако "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" вели из России через Балтийское море напрямую в Германию. "Администрация вынесла на обсуждение “Северный поток”, потому что это единственный трубопровод, до которого мы могли добраться, и [причастность к взрыву которого] можно было убедительно отрицать, – объяснил чиновник. – Мы решили эту задачу за несколько недель – уже к началу января – и сообщили об этом Белому дому. Мы полагали, что президент использует угрозу против “Северного потока” в качестве сдерживающего средства, чтобы избежать войны".

Члены секретной группы по планированию внутри ЦРУ совершенно не удивились, когда 27 января 2022 года, Нуланд, в тот момент занимавшая должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам, уверенно и резко предупредила Путина, что, если он введет войска на Украину, – что он, очевидно, планировал сделать, – "так или иначе “Северный поток” не продвинется вперед". Это ее заявление привлекло всеобщее внимание, а вот слова, которые предшествовали угрозе, мало кто заметил. Согласно официальной расшифровке ее выступления, опубликованной Госдепартаментом, перед тем как озвучить угрозу, Нуланд сказала, что касательно "Северного потока" "мы продолжаем вести очень серьезные и ясные переговоры с нашими немецкими союзниками".

Когда репортер спросил Нуланд, как она может с такой уверенностью утверждать, что немцы на это согласятся – "потому что публичные высказывания немцев не стыкуются с тем, что вы говорите", – она ответила, продемонстрировав мастерское владение искусством пустословия: "Я бы попросила вас вернуться и прочитать документ, который мы подписали в июле 2021 года, где ясно говорится о последствиях работы этого трубопровода в том случае, если Россия пойдет на военные действия против Украины". Однако в том соглашении, с которым журналисты ознакомились, не было ничего конкретного ни об угрозах, ни о последствиях, о чем написали издания New York Times, Washington Post и Reuters. Когда 21 июля 2021 года соглашение было подписано, Байден сказал репортерам, что, поскольку строительство трубопровода завершено на 99%, "идея о том, можно что-то сказать или сделать, чтобы остановить это, невозможна". В тот момент республиканцы во главе с сенатором Тедом Крузом (Ted Cruz) назвали решение Байдена позволить российскому газу течь в Германию "геополитической победой" Путина и "катастрофой" для Соединенных Штатов и их союзников.

Но спустя две недели после заявления Нуланд, 7 февраля 2022 года, на совместной пресс-конференции с Шольцем в Белом доме Байден ясно дал понять, что он поменял свою позицию и присоединился к Нуланд и другим не менее агрессивно настроенным внешнеполитическим советникам, заговорив о необходимости заблокировать "Северный поток". "Если Россия введет войска – то есть если ее танки и военные снова перейдут границу Украины, тогда никакого “Северного потока” не будет, мы положим этому конец", – заяви Байден. Когда его спросили, как он намеревается это сделать с учетом того, что трубопровод находится под контролем Германии, он ответил: "Обещаю вам, мы это сделаем, мы сможем это сделать".

Когда тот же вопрос задали Шольцу, он ответил: "Мы действуем сообща. Мы абсолютно едины, и мы не будем предпринимать разные шаги. Мы будет совершать одинаковые шаги, они окажутся очень тяжелыми для России, и она должна это понимать". Некоторые члены команды планировщиков ЦРУ полагали тогда и до сих пор полагают, что немецкому лидеру было все известно о секретном плане по уничтожению трубопровода.

К тому моменту эта группа агентов ЦРУ уже связалась со всеми нужными людьми в Норвегии, чей военно-морской флот и подразделения особого назначения уже долгое время помогают агентству в осуществлении секретных операций. Норвежские моряки и патрульные катера класса "Насти" помогали переправлять американских диверсантов в Северный Вьетнам в начале 1960-х годов, когда Америка – при администрациях Кеннеди и Джонсона – вела там необъявленную войну. При поддержке Норвегии агенты ЦРУ сделали свою работу и нашли способ провернуть на нитках трубопровода то, чего от них ждал Белый дом Байдена.

В тот момент задача разведывательного сообщества заключалась в том, чтобы разработать достаточно действенный план, чтобы удержать Путина от наступления на Украину. Мой источник рассказал мне: "Мы это сделали. Мы нашли невероятно эффективное сдерживающее средство – из-за его экономического воздействия на Россию. Но Путин все равно это сделал, несмотря на угрозу". Двое опытных глубоководных водолазов из рядов американского военно-морского флота, привлеченных для выполнения задачи, провели несколько месяцев в неспокойных водах Балтийского моря, исследуя обстановку и ныряя на дно, прежде чем план был окончательно утвержден. Опытные норвежские моряки нашли подходящее место для закладки бомб, которые позже уничтожат нитки трубопровода. Высокопоставленные чиновники в Швеции и Дании, которые до сих пор настаивают, что они понятия не имели о том, что происходит в их общих территориальных водах, закрывали глаза на деятельность американских и норвежских оперативников. Американской команде водолазов и вспомогательному персоналу на основном корабле миссии – норвежском минно-тральном судне – было бы трудно спрятаться, пока водолазы выполняли свою работу. И только когда взрывы уже прогремели, команда узнала, что в трубах "Северного потока – 2" было 1200 километров природного газа.

Тогда я не знал, но недавно мне рассказали, что сразу после публичной угрозы Байдена взорвать "Северный поток – 2" – когда с ним рядом стоял Шольц, – Белый дом сообщил группе планирования ЦРУ, что немедленного удара по трубопроводам не будет, но они должны подготовиться к закладке бомб, чтобы позже привести их в действие "по требованию" – уже после начала боев на Украине. "Именно тогда мы" – небольшая группа планировщиков, которая работала над проектом в Осло вместе с представителями норвежского военно-морского флота и сил специального назначения – "поняли, что атака на трубопроводы была вовсе не средством сдерживания, потому что конфликт на Украине продолжался, а команду мы не получали".

Когда Байден отдал приказ привести в действие взрывчатку, заложенную на нитках трубопровода, оставалось только полететь на норвежском истребителе и сбросить в нужной точке Балтийского моря специальное гидроакустическое устройство, чтобы бомбы взорвались. К тому моменту группа планирования ЦРУ уже давно была распущена. По словам чиновника, к тому моменту они "уже поняли, что подрыв двух российских трубопроводов не имел никакого отношения к военному конфликту на Украине" – тогда Путин уже запустил процесс присоединения четырех украинских областей к России, – "и что это было частью политической программы неоконсерваторов, призванной не позволить Шольцу и Германии – на фоне надвигавшейся зимы и прекращения поставок газа – струсить и запустить" остановленный "Северный поток – 2". "Белый дом боялся, что Путин сначала заставит прогнуться Германию, а потом получит еще и Польшу".

Пока весь мир гадал, кто осуществил диверсию на "Северном потоке", Белый дом молчал. "Итак, президент [США] нанес удар по экономике Германии и Западной Европы, – продолжил мой источник. – Он мог бы сделать это в июне и сказать Путину: мы же говорили вам, что так и сделаем". По словам этого чиновника, молчание и опровержения Белого дома стали "предательством по отношению к тому, что мы делали. Если вы собираетесь что-то сделать, делайте тогда, когда это еще может что-то изменить".

По его словам, руководство ЦРУ восприняло то, как и когда Байден отдал свой приказ о подрыве трубопроводов, "как стратегический шаг в сторону третьей мировой войны. Что было бы, если бы Россия отреагировала так: вы взорвали наши трубопроводы, поэтому я взорву ваши трубопроводы и коммуникационные кабели. Для Путина “Северный поток” был не стратегическим, а экономическим активом. Путин хотел продавать газ. И он уже потерял свои трубопроводы", когда "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" были остановлены после начала украинского конфликта.

Спустя несколько дней после взрывов, чиновники Дании и Швеции заявили, что они проведут расследование. Спустя два месяца они сообщили, что взрывы действительно имели место, добавив, что расследование продолжится. Но они так ничего и не выяснили. Немецкое правительство тоже провело расследование, однако оно объявило, что значительная часть материалов и выводов будут засекречены. Прошлой зимой немецкие власти выделили 286 миллиардов долларов на субсидии для крупных корпораций и домовладельцев, которые столкнулись с серьезными трудностями в попытках сохранить свой бизнес и прогреть дома. Последствия взрывов на "Северном потоке" ощущаются до сих пор. И ожидается, что в этом году зима в Европе будет более холодной.

Президент Байден подождал четыре дня, прежде чем назвать взрывы на трубопроводах "преднамеренным актом саботажа". Он сказал: "Теперь русские распространяют дезинформацию о нем". Позже, на одной из пресс-конференций Салливана, председательствовавшего на совещаниях, на которых и возникла идея об уничтожении "Северного потока", спросили, "считает ли администрация Байдена, что за этим актом саботажа может стоять Россия".

Ответ Салливана, несомненно отрепетированный, звучал так: "Во-первых, Россия сделала то, что она часто делает, когда она в чем-то виновата, – она выступила с обвинениями, что это сделал кто-то другой. Мы неоднократно наблюдали подобное".

"Однако сегодня президент ясно дал понять, что необходимо проделать дополнительную работу по расследованию, прежде чем правительство Соединенных Штатов будет готово назвать тех, кто несет ответственность в данном случае". Салливан добавил: "Мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы собрать все факты, и только потом мы примем решение касательно того, куда двигаться дальше".

Я так и не нашел никаких упоминаний о том, чтобы кто-то из американской прессы позже задавал Салливану вопросы о результатах той работы. Я также не смог найти никаких упоминаний о том, чтобы с тех пор кто-то спрашивал у Салливана или президента, куда же все-таки решено двигаться дальше.

Нет никаких сведений и о том, что президент Байден просил американское разведывательное сообщество провести полномасштабное расследование взрывов на трубопроводах. Такие поручения принято называть "постановкой задач", и внутри правительства к ним относятся достаточно серьезно.

Все это объясняет, почему самый тривиальный вопрос, который я задал спустя месяц после взрывов человеку, много лет проработавшему в рядах американского разведывательного сообщества, привел меня к истине, которую никто в Америке и Германии не хотел искать. Мой вопрос был очень простым: кто это сделал?

"Северный поток" взорвала администрация Байдена, и этот шаг не имел никакого отношения к желанию выиграть или остановить военный конфликт на Украине. Это шаг был обусловлен страхом Белого дома, что Германия дрогнет и откроет путь поставкам российского газа, что Германия, а за ней и НАТО – по экономическим причинам – попадут под влияние России и ее огромных запасов дешевых природных ресурсов. В свою очередь, это породило еще один фундаментальный страх – страх, что Америка потеряет свои давние господствующие позиции в Западной Европе.