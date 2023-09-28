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"Первый в мире". Вот в чем российский Су-34 превзошел другие истребители

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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости Валентин Капустин

CNR: модифицированный Су-34 станет первым в мире истребителем-ракетоносцем

Российский Су-34 получил возможность пускать крылатые ракеты большой дальности, сообщает CNR. Таким образом, он становится первым в мире истребителем-ракетоносцем, отмечает военный эксперт Шао Юнлин. По его мнению, это поможет Москве усилить давление на Киев и "сбивать с толку" ПВО противника.

По последним сообщениям российских СМИ, недавно в стране были завершены работы по модификации крылатых ракет большой дальности, необходимые для их адаптации к пускам с истребителя-бомбардировщика Су-34.

Хотя конкретный тип снарядов, которые теперь может нести Су-34, не разглашается, утверждается, что это, скорее всего, будет стратегическая ракета. Таким образом, Су-34 становится первым в мире истребителем-бомбардировщиком, способным пускать стратегические боеприпасы.

Без модернизации велик риск отставания

Су-34 представляет собой двухместный двухмоторный сверхзвуковой многоцелевой самолет, способный выполнять наземные, морские и воздушные боевые задачи.

Военный обозреватель Шао Юнлин рассказал, что до адаптации этого истребителя под пуск крылатых ракет он использовался нечасто.

По словам эксперта, Су-34 разработан на базе Су-27. Его бомбовая нагрузка составляет восемь тонн, запас топлива — 12 тонн. Боевой радиус самолета достигает 1,1 тысячи километров, а дальность полета — примерно 4 тысяч километров. Корпус истребителя покрыт бронированной оболочкой из титанового сплава, которая защищает его от огневых ударов с земли. Максимальная взлетная масса Су-34 — 45 тонн, он известен как "летающий танк".

"Тем не менее в настоящее время Россия гораздо чаще использует для штурмовых целей многоцелевые истребители, такие как Су-30, а Су-34 по большей части простаивает в ангарах", — отметил Шао Юнлин.

Луч надежды после модернизации

По имеющимся данным, единственными российскими истребителями, способными нести крылатые ракеты большой дальности, были стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, а также близкий к ним Ту-22М. Теперь же, после адаптирования указанных снарядов специально под Су-34, последний тоже может стать стратегическим ракетоносцем.

Шао Юнлин заявил, что подобная "комбинация" (из Су-34 и крылатых ракет. — Прим. ИноСМИ) не только расширяет возможности России по нанесению ударов на дальние дистанции, но и позволяет более метко поражать цели в сравнении со стратегическими бомбардировщиками — все благодаря большей маневренности и меньшему размеру Су-34.

Эксперт сказал, что, судя по текущей ситуации, Су-34, вероятно, сможет нести крылатые ракеты большой дальности, такие как Х-101 и Х-555, которыми до этого оснащались только стратегические бомбардировщики.

"Последним требуются особые аэродромы, а их в России не так много. В распоряжении ВВС РФ на данный момент находятся примерно 120 единиц Су-34. Последние могут взлетать и садиться в более гибких условиях, и их требования к аэропортам не такие высокие. Кроме того, после взлета стратегический бомбардировщик может быть обнаружен системами ПВО Украины или НАТО, а вот по поднявшемуся в воздух модифицированному Су-34 сложно понять, несет ли он крылатые ракеты большой дальности или обычные бомбы. Это может помочь сбить с толку системы противовоздушной обороны противника".

Подготовка к зимнему наступлению

В последнее время Россия постоянно применяет и разворачивает оружие большой дальности: она разместила в районе границы с Украиной 46 ракетных комплексов "Искандер", модернизировала истребители-бомбардировщики Су-34 так, чтобы они могли пускать гиперзвуковые ракеты "Кинжал", и сделала многое другое.

Шао Юнлин считает, что посредством этих шагов Москва рассчитывает оказать еще большее давление на систему ПВО ВСУ, а также, возможно, готовится к зимнему наступлению (исходя из сказанного далее, эксперт называет наступлением удары по критически важной инфраструктуре противника. — Прим. ИноСМИ).

"Шаги, предпринятые Россией, нацелены на усиление нажима на ПВО противника, — пояснил эксперт. — Более того, из-за наносимых ею ударов с прошлого октября на Украине массово отключают электричество и отопление. На фронте армии обеих сторон зашли в относительный тупик. В связи с этим Москва может усилить атаки на инфраструктуру противника осенью и зимой, усугубляя положение Украины. Она надеется тем самым повлиять на Киев и подтолкнуть его к переговорам".

Автор: Сун Бо (宋波)

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