Глава МО Украины заявил о продолжении сотрудничества с министерством обороны Польши

Рустем Умеров также анонсировал телефонный разговор с польским коллегой в ближайшее время

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Украина и Польша продолжают сотрудничество по линии министерств обороны, в ближайшее время главы ведомств двух стран проведут телефонный разговор. Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умеров в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о том, прекратила ли действительно Варшава поставки оружия Киеву.

"После этого интервью я проведу телефонный разговор с министром обороны Польши, чтобы обсудить наше сотрудничество. Я не считаю, что в данный момент есть что-то конкретное для обсуждения по линии министерств обороны, идет продолжение нашей работы", - сказал он.

"Мы продолжаем сотрудничество с нашими партнерами. На уровне министерств обороны ничего не прекращалось, все сотрудничество, все его модальности сохраняются", - добавил министр.

На вопрос о том, означает ли это, что Украина продолжает получать оружие от Польши, Умеров ответил: "Конечно".

На прошлой неделе Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава больше не поставляет Киеву никакого вооружения. Он сообщил, что его страна сейчас приобретает современное вооружение для своей армии и уже сделала большие заказы. Позднее слова Моравецкого пояснил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, указав, что власти республики передают Украине только то вооружение, поставки которого были согласованы ранее. Президент Польши Анджей Дуда в четверг в эфире телеканала TVN24 уточнил, что польские власти не намерены передавать Украине современное вооружение, которое закупают для своей армии.