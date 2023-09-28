Экспертный центр США RAND Corporation проанализировал вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине

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Конфликт на Украине может иметь несколько вариантов продолжения, в том числе и с перерастанием в международный с применением ядерного оружия. Вероятность такого варианта проанализировал американский экспертный центр RAND Corporation, традиционно претендующий на теневой генштаб Пентагона.

По мнению аналитиков центра, боевые действия могут привести к дальнейшей эскалации конфликта либо внутри Украины, либо с вовлечением в него других стран и расширением. В таком случае не исключено, что Россия может применить ядерное оружие, в администрации Байдена считают такой сценарий вероятным и не желают такого развития событий. В то же время в Киеве уверены, что Москва не решится на применение ЯО и призывают не обращать на это внимания, а поставлять побольше запрещенного оружия.

Эксперты RAND считают, что Россия пока сдерживается в вопросах потенциального применение ядерного оружия по трем причинам: военный потенциал НАТО, потеря поддержки Китая и способность достичь целей спецоперации без его применения. К тому же, Москва изначально не планировала использовать ЯО в спецоперации и не прорабатывала сценариев войны со всем Западом.

В то же время, если применение ядерного оружия станет неизбежным, то оно окажется "обширным и неограниченным", поскольку затраты и риски будут одинаковыми при применении тактического или стратегического ЯО. В общем, "весь мир в труху".

Между тем, наиболее вероятным вариантом эксперты RAND Corporation считают другое продолжение конфликта с "ограниченным нападением" России на НАТО из-за военной поддержки Украины. При этом считается, что Россия обойдется обычными вооружениями. Всего аналитики рассматривают четыре сценария, начиная от самого "жесткого" до "демонстративного". Свои действия Москва объяснит "ответными шагами" на поддержку украинских атак на российские территории.

Самый "жесткий" сценарий предусматривает ракетные удары сразу по шести ключевым воздушным и морским портам альянса, включая базу "Рамштайн" и порт Роттердам. Более мягкий - удар по трем военным базам с угрозой нанести еще больше ударов. Еще более мягкий - российские ВКС собьют спутник США. И при "демонстративном" российская ракета поразит пустой склад в Польше в качестве предупреждения.

Далее решение, как реагировать на это, принимать придется США и НАТО, и это будет сделать "очень трудно", поскольку может сработать вариант с дальнейшей эскалацией и применением ядерного оружия.