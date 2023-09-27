Глава МИД Белоруссии исключил участие республики в СВО

Минск. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Альтернативы политическому и дипломатическому решению конфликта на Украине нет, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

При этом он исключил участие республики в российской специальной военной операции. "Мой ответ - нет", - заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства на вопрос агентства Associated Press, видит ли он ситуацию, при которой Белоруссия могла бы принять участие в СВО.

Алейник подчеркнул, что республика будет продолжать "делать все, что в наших силах" для достижения мира на Украине, и что "мы все понимаем, что альтернативы политическому и дипломатическому решению этого конфликта нет".