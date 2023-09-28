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Американцы не согласились с главой ГУР Украины насчет уязвимости "Абрамсов"

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Американский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams.
Источник изображения: © U.S. Army / Spc. Hubert Delany

Танки "Абрамс" нужно использовать для особых операций, иначе долго они не протянут, цитирует Newsweek главу ГУР Украины Буданова. Однако читатели издания с этим не согласны. "Абрамсы" уничтожат в любом случае – стоит их только развернуть, считают они.

Первые танки "Абрамс" уже начали прибывать на Украину из Соединенных Штатов. Как предупредил один высокопоставленный украинский генерал, российские силы могут быстро уничтожить эту бронетехнику, если ее неправильно развернуть.

Правительство США обязалось предоставить вооруженным силам Украины 31 танк M1 "Абрамс", чтобы помочь им в борьбе с российскими войсками. Эта техника стала частью военной помощи на сумму более 40 миллиардов долларов, которую Соединенные Штаты предоставили Киеву после начала российской спецоперации. Украина получила бронетехнику и от других своих западных союзников, в том числе танки Leopard 2 от Германии и Challenger 2 от Великобритании.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram, что часть обещанных "Абрамсов" уже начала прибывать в страну из Соединенных Штатов – на несколько месяцев раньше первоначального графика.

"“Абрамсы” уже на Украине и готовятся усилить наши бригады, – написал он в своем Telegram-канале. – Я благодарен нашим союзникам за выполнение договоренностей! Мы ищем новые контракты и расширяем географию поставок".

В интервью изданию Drive, опубликованном в пятницу, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что танки, которые Соединенные Штаты переправляют на Украину, необходимо применять стратегически, поскольку российские войска быстро их уничтожат, если развернуть их прямо на линии фронта.

"Их следует применять для проведения отдельных, хорошо продуманных операций, потому что, если их использовать на передовой или просто в общевойсковых сражениях, они долго не протянут на поле боя, – сказал Буданов. – Их нужно применять в операциях по прорыву обороны, но они должны быть очень хорошо спланированы".

Пока неизвестно, сколько танков Киев уже получил, хотя издание Politico ранее написало, что сначала ему поставят около 10 "Абрамсов". Остальные прибудут в ближайшие месяцы.

Решение о предоставлении Украине танков "Абрамс" было принято еще в январе. В марте Пентагон уточнил, что Соединенные Штаты отправят Киеву отремонтированные M1A1, а не более новую версию M1A2.

Ранее в заявлении для Newsweek обозреватель и военный эксперт Майкл Пек (Michael Peck) отметил, что, хотя эти танки "немного усилят контрнаступление Украины, 31 машины слишком мало, чтобы существенно повлиять на ход конфликта".

Автор статьи: Томас Кика (Томас Кика)

Комментарии читателей

Jack Sheet

Две роты "Абрамсов" будут иметь нулевое стратегическое значение. Это всего лишь символический жест… Однако расходы лягут на плечи американских налогоплательщиков.

USDeclines2023

"Российские силы могут быстро уничтожить эту бронетехнику, если ее неправильно развернуть".

Поправка: "Абрамсы" обязательно уничтожат, если Украина их развернет.

Bluhorizons

И внезапно танки, которые долгое время позиционировались как практически "непобедимые", оказались слишком уязвимыми, чтобы использовать их там, где по ним могут ударить.

lexaul75

Ха-ха-ха! "Леопарды" уже горят. Мы ждем "Абрамсов". Только пусть в кабинах сидят американцы, иначе у Украины быстро кончатся люди.

Giorgios Culofakis

Русские демонстрируют, что западное оружие – это разводилово.

lexaul75

Почитайте в украинских новостях о том, как сами украинцы отказываются садиться в эти танки – ведь русские будут в первую очередь бить именно по ним. За уничтожение "Леопардов" давали по несколько миллионов рублей.

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Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Challenger 2
Leopard-2
M1 Abrams
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