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Газета.ru

Сидел, слушал Шойгу. «Погибший» адмирал участвовал в заседании коллегии Минобороны

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Источник изображения: gazeta.ru

Командующий ЧФ Соколов появился на коллегии МО после заявления ВСУ о его гибели

Кадры с командующим Черноморским флотом адмиралом Виктором Соколовым опубликовало Минобороны РФ. Ведомство ранее не комментировало слухи о якобы гибели военачальника в результате удара ВСУ по зданию штаба ЧФ РФ в Севастополе. Схожая ситуация произошла весной с главкомом украинских ВС Валерием Залужным - СМИ утверждали, что он погиб.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил на Коллегии военного ведомства. Часть его выступления опубликовал Telegram-канал МО РФ 26 сентября. Во время вступительного слова Шойгу можно заметить и адмирала Соколова, который слушает обращение министра.

Накануне представитель Сил Специальных операций ВСУ заявил, что Виктор Соколов якобы был убит в результате удара по зданию штаба Черноморского флота РФ в Севастополе.

Вместе с ним якобы были убиты 34 российских офицера, еще 105 военных были ранены. Военное ведомство РФ не подтверждало этих данных.

«Сегодня днем киевским режимом нанесен ракетный удар по городу Севастополю. В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота», - говорилось в заявлении МО РФ.

По данным министерства, в результате удара «пропал без вести один военнослужащий».

Пропажа Залужного

В мае 2023 года СМИ сообщали "о пропаже" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Журналисты обратили внимание, что генерал долго отсутствовал в медиапространстве, и предположили, что он погиб.

19 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал сообщения о гибели Залужного: «По понятным причинам у меня нет исчерпывающей информации, что сейчас происходит с Валерием Федоровичем Залужным. Могу сказать одно, что 10, 11 и 12 мая, когда он был в зоне досягаемости наших орудий, мы провели ряд мероприятий. Насколько они успешны, на сегодняшний день непонятно. Время покажет».

Российский военкор Андрей Руденко утверждал, что «8 мая Залужный получил тяжелое ранение, находясь на одном из пунктов управления Восточной группировки ВСУ в Днепропетровской области, когда проводил проверку готовности соединений и частей к контрнаступлению».

Сокрытие этой информации со стороны официальных лиц Украины делалось, чтобы не посеять панику среди руководства ВСУ и украинских военнослужащих, утверждал Руденко.

«Украинским спецслужбам поставлена задача, всячески демонстрировать активность Залужного, пока идет борьба за его жизнь», - утверждает он.

25 мая в сети появилось видео с Валерием Залужным. Ролик опубликовал сотрудник пресс-службы украинского минобороны Анатолий Штефан.

На кадрах, опубликованных Штефаном, главком, сидя в кресле, приветствует и благодарит всех украинцев. Следов ранения или плохого самочувствия у него не наблюдается.

Отсылок к дате в видеозаписи не было сделано.


Петр Николаев

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Шойгу Сергей
Проекты
ЧВК
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