Созданную Ростехом систему управления двигателем ПД-8 испытали огнем

Система управления двигателем ПД-8 для самолета SJ-100, созданная Объединенной двигателестроительной корпорацией Госкорпорации Ростех, успешно прошла испытания экстремально высокими температурами. Гидромеханические агрегаты САУ-8 выдержали испытания пламенем и сохранили работоспособность при температуре 1100 градусов Цельсия.

Первые испытания на огнестойкость прошли в Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ). Были проверены основные узлы системы, созданной предприятием «ОДК-СТАР» (входит в ОДК), – агрегат механизации двигателя, дозатор топлива, блок насоса, а также клапан перепуска топлива.

«Впервые все гидромеханические агрегаты САУ-8 прошли через имитацию пожара в мотогондоле двигателя. Результат показал, что при создании новых силовых установок закладывается серьезный запас прочности. Эти испытания – еще один важный шаг к сертификации нового российского двигателя ПД-8 для самолета SJ-100», – уточнил главный конструктор «ОДК-СТАР» Сергей Остапенко.

Специалисты «ОДК-СТАР» в кратчайшие сроки, в течение одного года, создали систему автоматического управления двигателем ПД-8. В июне завершились опытно-конструкторские работы, сейчас заканчиваются предварительные и квалификационные испытания агрегатов, в том числе на климатические, механические и другие внешние воздействия. После летной программы квалификационных испытаний пермские агрегаты перейдут из статуса опытных в серийные.