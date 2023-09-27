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Ростех

Созданную Ростехом систему управления двигателем ПД-8 испытали огнем

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ПД-8
ПД-8.
Источник изображения: rostec.ru

Система управления двигателем ПД-8 для самолета SJ-100, созданная Объединенной двигателестроительной корпорацией Госкорпорации Ростех, успешно прошла испытания экстремально высокими температурами. Гидромеханические агрегаты САУ-8 выдержали испытания пламенем и сохранили работоспособность при температуре 1100 градусов Цельсия.

Первые испытания на огнестойкость прошли в Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ). Были проверены основные узлы системы, созданной предприятием «ОДК-СТАР» (входит в ОДК), – агрегат механизации двигателя, дозатор топлива, блок насоса, а также клапан перепуска топлива.

«Впервые все гидромеханические агрегаты САУ-8 прошли через имитацию пожара в мотогондоле двигателя. Результат показал, что при создании новых силовых установок закладывается серьезный запас прочности. Эти испытания – еще один важный шаг к сертификации нового российского двигателя ПД-8 для самолета SJ-100», – уточнил главный конструктор «ОДК-СТАР» Сергей Остапенко.

Специалисты «ОДК-СТАР» в кратчайшие сроки, в течение одного года, создали систему автоматического управления двигателем ПД-8. В июне завершились опытно-конструкторские работы, сейчас заканчиваются предварительные и квалификационные испытания агрегатов, в том числе на климатические, механические и другие внешние воздействия. После летной программы квалификационных испытаний пермские агрегаты перейдут из статуса опытных в серийные.

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ОДК УК
Ростех
ЦИАМ им. Баранова
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