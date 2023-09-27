Белый дом намерен продолжить работу с Конгрессом над допфинансированием для Украины

Как отметила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, лидеры демократического большинства и республиканского меньшинства в Сенате поддерживают отправку помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов продолжит работать с американскими законодателями над вопросом об одобрении предоставления Украине дополнительных финансовых средств. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ее попросили прокомментировать возможность, при которой Сенат Конгресса США может исключить или существенно сократить помощь Киеву в проекте о временном финансировании правительства страны. Как отметила Жан-Пьер, лидеры демократического большинства и республиканского меньшинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) и Митч Макконнелл (от штата Кентукки) поддерживают отправку помощи Украине, "следят за тем, чтобы это финансирование продолжалось". "Мы будем продолжать работать с членами обеих партий в Сенате", - добавила пресс-секретарь на брифинге на борту самолета президента США Джо Байдена, направляющегося в штат Мичиган.

"Мы намерены продолжать эти консультации. Мы благодарны за двухпартийную поддержку, которую мы видим", - заключила она.

Как сообщил портал Punchbowl News, разрабатываемый в верхней палате законодательного органа проект о временном финансировании правительства может вовсе не включать средства для оказания помощи Украине.

В конце августа Белый дом обратился к членам Конгресса с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы ряда федеральных ведомств. Как заявила тогда директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, инициатива предоставит законодателям время, чтобы достичь компромисса по бюджетным вопросам. Резолюция позволит сохранить большую часть расходов на прежнем уровне на время консультаций в Конгрессе. Федеральному правительству придется приостановить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год. Он начинается в стране 1 октября.

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву и $8,5 млрд на содействие Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности.