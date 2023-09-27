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ТАСС

Патрушев заявил, что перспектив разрешения украинского кризиса пока нет

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Секретарь Совбеза выразил признательность египетским партнерам за взвешенную позицию по кризису вокруг Украины

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Перспективы разрешения украинского кризиса пока не просматриваются, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе российско-египетских консультаций в Каире.

Он подчеркнул, что Россия поддерживает позицию Египта и других африканских стран о посредничестве в урегулировании украинского кризиса. Однако, по словам Патрушева, "на сегодняшний день перспективы такого разрешения не просматриваются". "Украине не позволят пойти на заключение мирного соглашения и будут по-прежнему использовать ее в качестве орудия против России", - заключил секретарь Совбеза, его слова приводит "Российская газета".

В то же время он выразил признательность египетским партнерам за взвешенную позицию по кризису вокруг Украины. "Приветствуем отказ Каира от предоставления вооружения киевскому режиму. При этом понимаем, что такое решение было принято вопреки серьезному давлению со стороны американцев и европейцев", - заявил Патрушев.

Также, обратил внимание он, Россия рассчитывает на дальнейшую поддержку своих позиций в ООН и на других международных площадках. 

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Египет
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США
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Патрушев Николай
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