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Военное обозрение

Пресса ФРГ: в России на бронетранспортёры МТ-ЛБ устанавливают оружие, применявшееся для борьбы с подлодками

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Источник изображения: topwar.ru

Российская армия якобы применяет морское вооружение для военных действий на суше. Предполагают, что эту необычную технику ВС России применяет в ходе спецоперации на Украине.

Об этом сообщается в немецкой прессе со ссылкой на публикации пользователей сети интернет.

В прессе ФРГ утверждается, что данную технику российские военные якобы вынуждены применять из-за острого дефицита вооружения и боеприпасов.

Немецкие журналисты пишут, что в России на плавающие бронетранспортеры МТ-ЛБ устанавливают морское оружие, применявшееся для борьбы с подлодками. Речь идет о реактивном бомбомете РБУ-6000, который задействовали на советских боевых кораблях против субмарин противника. Наши моряки поражали их с помощью глубинных бомб. Данная разработка появилась в СССР в 60-е годы прошлого столетия.

Источник изображения: topwar.ru

На прочие «мотолыги» российские военные установили, согласно утверждению прессы Германии, другое не менее «историческое» и необычное вооружение. В частности, немецкие журналисты рассказывают о МТ-ЛБ, оборудованных корабельным комплексом «Огонь» и универсальным 25-миллиметровым автоматическим спаренным универсальным орудием 2М-3. Получившуюся в результате такого «скрещивания» технику немецкий автор назвал «машинами-Франкенштейнами».

Он оценивает их боевые качества крайне невысоко. По мнению представителя СМИ ФРГ, они имеют небольшую дальность и низкую точность. Помимо этого, данное оружие требует длительной перезарядка. Видимо, боевые качества танков Leopard 1, произведённых около 60 лет назад и передаваемых Украине, в ФРГ оцениваются выше...

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Leopard-1
МТ-ЛБ
РБУ-6000
Компании
Минoбороны РФ
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