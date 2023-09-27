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РИА Новости

Якутия отправит в зону СВО очередную партию БПЛА местного производства

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Глава Якутии Айсен Николаев отвечает на вопросы в ходе "Прямой линии"
Глава Якутии Айсен Николаев отвечает на вопросы в ходе "Прямой линии".
Источник изображения: © Фото : ЯСИА / Андрей Сорокин

Якутия отправит в зону СВО очередную партию беспилотников местного производства

ЯКУТСК, 26 сен - РИА Новости. Якутия отправит в зону спецоперации очередную партию беспилотников от местных производителей, сообщил глава Якутии Айсен Николаев во время прямого эфира на НВК "Саха".

Глава региона рассказал, что Якутия создала серьезную систему снабжения участников СВО. Действующий единый координационный центр постоянно отслеживает заявки и оперативно их отрабатывает.

Республика поставила в зону спецоперации более 50 квадроциклов, производство которых ведется на территории региона. Также через опорные пункты Якутии в ДНР и ЛНР осуществляется бесперебойная поставка медикаментов, транспортных средств, дополнительной экипировки. Бойцам из Якутии также передается продукция резидентов ТОР "Якутия", в их числе котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция компании "Хоту тент" и беспилотные летательные аппараты.

"Как мне сообщил на днях командир одного из подразделений, благодаря дронам якутского производства уничтожены несколько опорных пунктов, боевая техника, радиолокационные станции, минометные батареи противника. Командование нескольких армий высказалось за продолжение поставок наших БПЛА. В ближайшее время кроме беспилотников из Якутии будут направлены в зону СВО экипировка и обмундирование по сезону, средства связи и антидроновые ружья, а также другое специальное оборудование", - отметил Николаев.

Ранее на VIII Восточном экономическом форуме Якутия презентовала продукцию резидентов ТОР "Якутия": котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция компании "Хоту тент", беспилотные летательные аппараты, разработанные на базе технопарка "Якутия".

Председатель государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков рассказал РИА Новости о том, что регион модернизирует спецтехнику и обмундирование своих бойцов на спецоперации, местные разработчики в рамках госконтракта усовершенствуют имеющуюся линию или производят новую продукцию.

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