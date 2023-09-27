В Сети появились кадры испытаний новой версии дрона-камикадзе Shahed-136 с турбореактивным двигателем

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Иранские разработчики ударных беспилотников не стоят на месте, в Сети появились кадры испытания новой версии знаменитого дрона-камикадзе "Shahed-136". В отличие от базовой версии, на новой установлен турбореактивный двигатель.

Российские ресурсы начали распространять кадры испытаний нового беспилотника, аналогичного уже принятому на вооружение "Shahed-136", но без поршневого двигателя MD550, издающего специфический звук, за который эти дроны-камикадзе прозвали "мопедами". Как утверждается, на кадрах тоже "Shahed-136", но с турбореактивным двигателем.

Пока никаких подробностей нет, но сообщается, что новая версия дрона-камикадзе запускается не с наземной пусковой установки, а с воздушного носителя. Если это правда, то такой способ запуска явно накладывает ограничения на применение беспилотника, его уже не запустишь с любой территории, для этого необходимо поднять в воздух самолет. Это, во-первых, дорого, а во-вторых, очень сложно.

Также высказывается предположение, что беспилотник с новым двигателем станет намного тише, а также прибавит в скорости. Однако, с большой вероятностью, он потеряет в дальности поражения. Впрочем, это все только догадки, как будет на самом деле никто пока не знает, кроме разработчиков.

Между тем, базовая версия иранского дрона-камикадзе "Shahed-136" получила возможность запускаться без ракетного ускорителя. Как следует из кадров, опубликованных иранскими медиа, беспилотник теперь можно запустить с автомобиля, но только на ходу. Для этого автомобиль разгоняется, тем самым придавая дрону начальную скорость, после чего беспилотник с уже включенным двигателем стартует с направляющей.