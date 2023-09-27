Войти
Военное обозрение

В Сети появились кадры испытаний новой версии дрона-камикадзе Shahed-136 с турбореактивным двигателем

469
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Иранские разработчики ударных беспилотников не стоят на месте, в Сети появились кадры испытания новой версии знаменитого дрона-камикадзе "Shahed-136". В отличие от базовой версии, на новой установлен турбореактивный двигатель.

Российские ресурсы начали распространять кадры испытаний нового беспилотника, аналогичного уже принятому на вооружение "Shahed-136", но без поршневого двигателя MD550, издающего специфический звук, за который эти дроны-камикадзе прозвали "мопедами". Как утверждается, на кадрах тоже "Shahed-136", но с турбореактивным двигателем.

Пока никаких подробностей нет, но сообщается, что новая версия дрона-камикадзе запускается не с наземной пусковой установки, а с воздушного носителя. Если это правда, то такой способ запуска явно накладывает ограничения на применение беспилотника, его уже не запустишь с любой территории, для этого необходимо поднять в воздух самолет. Это, во-первых, дорого, а во-вторых, очень сложно.

Также высказывается предположение, что беспилотник с новым двигателем станет намного тише, а также прибавит в скорости. Однако, с большой вероятностью, он потеряет в дальности поражения. Впрочем, это все только догадки, как будет на самом деле никто пока не знает, кроме разработчиков.

Между тем, базовая версия иранского дрона-камикадзе "Shahed-136" получила возможность запускаться без ракетного ускорителя. Как следует из кадров, опубликованных иранскими медиа, беспилотник теперь можно запустить с автомобиля, но только на ходу. Для этого автомобиль разгоняется, тем самым придавая дрону начальную скорость, после чего беспилотник с уже включенным двигателем стартует с направляющей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
30.05.2018
Снова Афганистан?
08.08.2017
В Казахстане пройдут три решающих этапа соревнований "АрМИ-2017"
03.01.2017
Новые ракеты и самолеты: что произошло в ОПК России в 2016 году
24.04.2013
Боевые лазеры становятся признаком сверхдержавы
05.12.2012
Иран перехватил американский беспилотник
07.02.2012
Нужен ли России аналог американского DARPA?
16.08.2011
Ушел с конвейера
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.09 10:02
  • 42
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 27.09 09:25
  • 55559
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.09 08:58
  • 11
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 27.09 06:40
  • 0
КБГУ готов к открытию военно-учебного центра на 100%
  • 27.09 02:49
  • 50
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 27.09 01:57
  • 1
Производство артиллерийских снарядов "Краснополь-М2" в 2024 году вырастет в 25 раз
  • 27.09 01:33
  • 1
Глава МИД Германии признала, что Берлин поставлял Киеву неработающую технику
  • 26.09 23:02
  • 1
ТОП-лучших онлайн казино
  • 26.09 21:09
  • 1
США и Вьетнам ведут переговоры по продаже крупного пакета вооружений
  • 26.09 15:40
  • 2649
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.09 15:37
  • 0
Угроза с юга: Украина как плацдарм для нападения на Беларусь
  • 26.09 13:06
  • 0
Польша получит от США очередной кредит на 2 млрд. долларов США
  • 26.09 09:28
  • 3
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 26.09 08:30
  • 2
Украине грозит затяжной конфликт. Пора сменить курс
  • 25.09 22:35
  • 46
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов