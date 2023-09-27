Шойгу: США с союзниками предпринимают новые шаги по сдерживанию России и Китая на международной арене

Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США с союзниками предпринимают новые шаги по сдерживанию России и Китая на международной арене, в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вашингтон взял курс на развитие военных блоков, таких как АУКУС и КВАД.

"Соединенные Штаты Америки с союзниками предпринимают все новые шаги по сдерживанию России и Китая на международной арене", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ во вторник.

"Для усиления своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вашингтон взял курс на развитие военных блоков, таких как АУКУС и КВАД", - заявил он.

"Тенденция к осложнению военно-политической ситуации сохраняется и на Восточном стратегическом направлении", - сказал министр обороны РФ.

По его словам, для обеспечения постоянной готовности к защите национальных интересов войска Восточного военного округа (ВВО) наращивают мероприятия оперативной и боевой подготовки, продолжаются совершенствование боевого состава войск, оснащение соединений и воинских частей современным вооружением и техникой, строительство объектов военной инфраструктуры.

"До конца года будет проведено 26 организационных мероприятий, которые синхронизированы с поставкой одной тысячи двухсот единиц современного вооружения", - сказал Шойгу.

"В июне состоялось оперативное учение Тихоокеанского флота с группировкой сил в дальней морской зоне. К нему привлекалось свыше 11 тысяч военнослужащих, 67 кораблей и судов обеспечения, 35 самолетов и вертолетов", - сообщил министр обороны.

По его данным, "в рамках укрепления стратегического партнерства и расширения сотрудничества в военно-морской области с 20 по 23 июля проведено российско-китайское учение "Север. Взаимодействие-2023", где 12 кораблей различных классов, в том числе подводная лодка, а также 28 самолетов и 10 вертолетов двух стран отработали совместные действия в различных условиях обстановки.

"25 сентября на северо-востоке России завершилось учение "Финвал-2023" под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом. К нему привлекалось порядка 10- тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что в ходе учения успешно выполнены совместные ракетные стрельбы надводными кораблями, подводными лодками и береговыми комплексами Тихоокеанского флота.

"Морская авиация флота отработала задачи по перехвату и уничтожению воздушных целей вероятного противника, а также постановку оборонительных минных заграждений в Чукотском море", - заявил Шойгу.

"Тихоокеанский флот подтвердил высокий уровень морской, полевой и воздушной выучки личного состава, готовность к решению задач в условиях Арктики", - сказал министр обороны РФ.

Шойгу также сообщил, что в августе - сентябре после осложнения паводковой обстановки в Приморском крае военнослужащие округа оказали помощь гражданскому населению в ликвидации последствий тайфуна Ханун.