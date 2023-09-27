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ТАСС

Экс-премьер Словакии считает, что армия страны пострадала из-за военной помощи Украине

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Учения НАТО в Словакии в октябре 2022 года. Архивное фото
Учения НАТО в Словакии в октябре 2022 года. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella Sullivan

По словам Роберта Фицо, в республике нет боевых самолетов и систем ПВО, а также не хватает боеприпасов

БРАТИСЛАВА, 26 сентября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Словакии и лидер оппозиционной партии "Направление - социальная демократия" Роберт Фицо выразил мнение, что вооруженные силы республики пострадали из-за оказываемой словацкими властями военной помощи Украине.

Он назвал причиной "плачевного состояния" словацкой армии масштабы военной помощи, которую Украине передало правительство Словакии. В последние годы его составляют либеральные партии. "У нас нет боевых самолетов, системы ПВО, не хватает боеприпасов", - сказал Фицо в интервью порталу pravda.sk. Его партия, согласно опросам населения, имеет наилучшие шансы победить на досрочных парламентских выборах, предстоящих в Словакии 30 сентября.

Политик назвал ненужными планируемые действующими властями закупки оружия. Если к власти после выборов придут социал-демократы, то, по словам Фицо, реализация многих этих контрактов будет остановлена. Он также повторил позицию своей партии, что после ее вхождения в состав нового правительства республики военная помощь Украине должна быть прекращена, так как поставки оружия и боеприпасов оборачиваются гибелью людей. 

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Страны
Словакия
Украина
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