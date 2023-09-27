Орбан принес плохие новости для Швеции и Украины

Haber7: Венгрия препятствует вступлению Швеции и Украины в НАТО и ЕС

Виктор Орбан четко обозначил свою позицию по Украине, пишет Haber7. Он не пойдет навстречу этой стране, пока она не вернет законы, гарантирующие права закарпатских венгров, проживающих на ее территории. Киев не единственный, кто получил из Будапешта плохие новости, у Стокгольма тоже возникли проблемы.

Во время выступления в венгерском парламенте премьер-министр страны Виктор Орбан дал понять, что процесс ратификации заявки Швеции на членство в НАТО затягивается.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не торопится с процессом одобрения членства Швеции в НАТО. Кроме того, лидер отметил, что Будапешт не будет поддерживать Киев ни в одном вопросе на международной арене до тех пор, пока на Украине не восстановят прежние законы относительно прав закарпатских венгров.

Во время выступления на открытии осенней сессии венгерского парламента Виктор Орбан дал понять, что процесс ратификации заявки Швеции на присоединение к Североатлантическому альянсу затягивается. "Нужно смотреть, есть ли что-то срочное, что подтолкнет нас к ратификации членства Швеции в НАТО. Я не вижу таких обстоятельств", — сказал политик.

Заявка Швеции на вступление в НАТО, поданная в прошлом году, после начала Россией специальной военной операции на Украине, ожидает утверждения со стороны венгерского парламента с июля 2022 года. Как и Будапешт, Анкара тоже еще не одобрила членство Швеции в альянсе.

Одно условие поддержки Украины!

Орбан также заявил, что Будапешт не будет поддерживать позицию Киева до тех пор, пока на Украине не будут вновь приняты законы, гарантирующие права венгерского меньшинства.

"Украина несколько лет угнетает венгерские школы, они хотят переделать их в украинские школы или, если не выйдет, закрыть. Венгерское правительство на каждом международном форуме сражается за права закарпатских венгров, особенно детей. Мы не будем поддерживать Украину ни в одном вопросе на международной арене, пока там не восстановят прежние законы, гарантировавшие права закарпатских венгров", – подчеркнул премьер-министр.

Разногласия между Будапештом и Киевом возникли после того, как в 2017 году Украина приняла закон, сокращающий возможности обучения в школах на языках этнических меньшинств. Венгрия утверждает, что права примерно 150 тысяч этнических венгров — прежде всего на учебу на родном языке — были ограничены. В декабре этого года Евросоюз будет голосовать по вопросу о том, разрешить ли Украине начать переговоры о вступлении в объединение. Это решение должно быть принято всеми 27 государствами-членами единогласно, при этом на данный момент неизвестно, как проголосует Будапешт.

Автор: Рамазан Йылдыз (Ramazan Yıldız)

Комментарии читателей:

мерт

Орбан, ты мужик.

Морелли

Орбан, ты супер, ты идешь бок о бок с Турцией. Так держать!