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РИА Новости

Ливийский маршал Хафтар посетил Россию

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Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. Архивное фото
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ЛНА: Хафтар посетил Россию и провел переговоры с руководством Минобороны РФ

МОСКВА, 26 сентября/ Радио Sputnik. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар во вторник посетил Россию, где провел переговоры с руководством Минобороны РФ, говорится в заявлении ЛНА.

Отмечается, что визит ливийского военачальника состоялся "по приглашению российского государства".

В материале РИА Новости добавляется, что "во главе встречающих (Хафтара) был заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров".

"В ходе визита были проведены переговоры с российскими высокопоставленными деятелями вокруг развития ситуации в Ливии, обсуждались двусторонние отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития", – приводит информагентство фрагмент заявления ЛНА.

Радио Sputnik также сообщало, за что власти Ливии выразили благодарность российским спасателям.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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