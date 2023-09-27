Ливийский маршал Хафтар посетил Россию

ЛНА: Хафтар посетил Россию и провел переговоры с руководством Минобороны РФ

МОСКВА, 26 сентября/ Радио Sputnik. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар во вторник посетил Россию, где провел переговоры с руководством Минобороны РФ, говорится в заявлении ЛНА.

Отмечается, что визит ливийского военачальника состоялся "по приглашению российского государства".

В материале РИА Новости добавляется, что "во главе встречающих (Хафтара) был заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров".

"В ходе визита были проведены переговоры с российскими высокопоставленными деятелями вокруг развития ситуации в Ливии, обсуждались двусторонние отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития", – приводит информагентство фрагмент заявления ЛНА.

Радио Sputnik также сообщало, за что власти Ливии выразили благодарность российским спасателям.