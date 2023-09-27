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ТАСС

Первый частный российский спутник ДЗЗ сверхвысокого разрешения отправится на орбиту в мае

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Снимки ЕТРИС ДЗЗ
Снимки единой территориально-распределенной информационно системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Аппарат станет первым из девяти спутников ДЗЗ "Стилсат", которые разрабатывает и производит компания "Стилсофт", рассказали в Роскосмосе

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Первый частный отечественный космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) сверхвысокого разрешения "Стилсат" производства частной компании "Стилсофт" отправится на орбиту в мае 2024 года. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"В мае 2024 года запланирован вывод на орбиту первого частного российского спутника сверхвысокого пространственного разрешения. Аппарат станет первым в группировке из девяти спутников ДЗЗ "Стилсат", разработкой и производством которых занимается компания "Стилсофт", - говорится в сообщении госкорпорации.

Там отмечается, что компания "Терра Тех" (входит в холдинг Роскосмоса "Российские космические системы") заключила со "Стилсофт" стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере ДЗЗ.

В августе генеральный директор "дочки" "Стилсофт" - частной космической компании "Стилспэйс" - Антон Бурмак сообщил ТАСС, что первый спутник "Стилсат" отправится на орбиту во втором квартале 2024 года в рамках сотрудничества с китайскими партнерами. 

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Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
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