Командование ВСУ: Украина нуждается в аналоге российских ракет «Калибр» и Х-101

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В настоящее время Украина нуждается в аналоге российских ракет «Калибр» и Х-101. Об этом сообщило издание The Economist, ссылаясь на собственный источник в командовании ВСУ.

Представитель украинского генерального штаба прокомментировал недавний удар по штабу Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. Как утверждает командование ВСУ, большим прогрессом для Киева стало получение новых ракет и разведывательных данных.

В то же время, представитель украинского генштаба считает сильными сторонами российских ракет их высокую скорость, маневренность и скрытность. Что интересно, ранее украинские власти многократно заявляли о том, что они сбивают почти все выпущенные по территории страны российские ракеты. Следовательно, возникает некое противоречие между описываемыми позитивными сторонами ракет и заявлениями об их уничтожении силами ПВО ВСУ.

Пока Украина располагает такими ракетами как Storm Shadow/Scalp и модернизированная версия «Нептуна» класса «земля-земля». Кроме того, ведутся разработки новых ракет, если верить заявлениям в украинских масс-медиа.

Но как долго придется разрабатывать собственные ракеты и производить их в условиях постоянных ударов по предприятиям военно-промышленного сектора, не очень понятно. Явно, что это займет много времени и ресурсов, и без западного финансирования Украина с такими задачами вряд ли сможет справиться.