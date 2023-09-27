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Военное обозрение

Экс-командующий армией США в Европе: Я верю, что Украина выиграет эту войну

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Источник изображения: topwar.ru

Занимавший должность командующего армией США в Европе генерал Бен Ходжес с одной стороны очень уверенно, с другой сумбурно и противоречиво высказался о перспективах контрнаступления украинской армии. Известный своими призывами к Западу поддерживать Киев в военном противостоянии с Россией во что бы то ни стало, отставной американский военачальник назвал себя «украинским чирлидером» и заявил, что верит в способность Украины «выиграть эту войну».

Правда, добавил Ходжес, победа ВСУ невозможна без продолжения оказания военной помощи от США, Германии и других стран так называемого коллективного Запада. Достижение успеха украинской армией, сроки этой самой победы напрямую зависят от поставок вооружений киевскими союзниками, традиционно высказался бывший американский военачальник.

Говоря о слабых успехах в ходе контрнаступления ВСУ, генерал отметил, что ни одна страна НАТО не отправила бы в бой своих солдат без полного превосходства в авиации и военной технике, которые у украинцев практически отсутствуют. Поэтому, считает генерал, следует набраться терпения и перестать критиковать Киев за медленное продвижение войск по суше, ведь оно какое-никакое, а имеется.

И все же их критикуют за 8000 миль. Так что, тем не менее, они все еще добиваются там определенных успехов

— как-то уж очень не оптимистично заключил экс-главнокомандующий ВС США в Европе.

Ранее один из морпехов ТОФ ВС РФ, воюющий на Ореховском направлении Запорожского фронта, рассказал журналистам во время церемонии награждения наших бойцов на передовой, что соотношение убитых и раненых в рядах российской и украинской армий составляет один к десяти не в пользу ВСУ. Еще хуже обстоит дело с бронетехникой, украинцы теряют ее в 25 раз больше, чем наши.

Но для таких, как отставной генерал Ходжес, нет никакого дела до жизней украинцев. Как, впрочем, не очень важна для него и победа Украины как таковая. Отставной генерал, ныне заведующий кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики, действует скорее в интересах предприятий американского ВПК, получающих баснословные прибыли от поставок вооружений Киеву и подсевшим на иглу милитаризации европейским странам.

Впрочем, верить таким демагогам как Ходжес не имеет смысла. Еще перед началом контрнаступления ВСУ, перенесенного с весны на лето, он предрекал, что уже к концу августа украинские войска «освободят Крым». Позже генерал объяснил ошибочность своих прогнозов привычно: недостаточной военной помощью Запада Киеву.

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