США передали ВВС Филиппин третий самолет C-208B "Гранд Караван EX"

ЦАМТО, 26 сентября. Командование ВВС Филиппин объявило о принятии на вооружение третьего самолета C-208B "Гранд Караван EX", предназначенного для сбора информации, наблюдения и разведки.

Церемония принятия на вооружение была проведена 19 сентября на авиабазе "Кларк" (провинция Пампанга) при участии министра обороны Филиппин Гилберта Теодоро-младшего, который получил документацию на C-208B от руководителя Объединенной группы военной помощи (JUSMAG-P) при посольстве США на Филиппинах полковника Эдварда Р.Эванса.

Самолет был безвозмездно предоставлен Филиппинам правительством США. Предполагается, что он позволит ВВС Филиппин вести разведку в целях поддержки операций по обеспечению внутренней безопасности, борьбы с терроризмом, а также оказания гуманитарной помощи и помощи пострадавшим в стихийных бедствиях.

Как сообщал ЦАМТО, первые два оборудованных для сбора информации, наблюдения и разведки самолета C-208B "Гранд Караван EX" были переданы ВВС Филиппин посольством США в июле 2017 года. Поставка, стоимость которой оценивалась в 1,67 млрд. филип. песо, была произведена в рамках финансируемой из бюджета МО США программы развития партнерских отношений.

Все три самолета будут эксплуатироваться 300-м авиакрылом воздушной разведки и обеспечения безопасности ВВС Филиппин (300 AISG), размещенным на авиабазе "Эдвин Эндрюс" в Замбоанге.

Как заявлено, продолжительность полета самолета C-208B "Гранд Караван EX" составляет до 5 часов 30 минут, а дальность – до 912 морских миль. Машина оснащена электрооптической/инфракрасной станцией оптоэлектронной разведки WESCAM MX-15D, системой радиосвязи RF-7800M Falcon III.

По данным правительства США, Филиппины являются крупнейшим получателем военной помощи США в Тихоокеанском регионе. Ожидается, что данная тенденция сохранится в обозримой перспективе.