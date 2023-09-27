Войти
РИА Новости

Песков рассказал об успехах в борьбе с украинскими беспилотниками

415
0
0
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Песков: дроны ВСУ чаще удается нейтрализовывать и минимизировать последствия

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вражеские беспилотники, наносящие удары по объектам гражданской инфраструктуры, все больше удается нейтрализовывать и минимизировать последствия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы видим, что практика нанесения ударов беспилотниками по объектам гражданской инфраструктуры продолжается... Опять же в данном случае все больше и больше этих беспилотников удается нейтрализовывать. Принимать и минимизировать", - сказал он, отвечая на вопрос о способности России защитить объекты инфрастуктуры от вражеских атак.

По его словам, от российских военных поступает много новостей о том, что у них получается уничтожать подавляющее число этих беспилотников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
16.08.2023
В России состоялся первый полет новейшего ударного беспилотника "Сириус"
16.08.2023
В Ростехе сообщили, что модернизированный снаряд "Краснополь" уже поставляется в войска
23.02.2023
В Болгарии назвали причину, по которой конфликт на Украине затягивается
27.08.2020
Российские военные роботы оказались зависимы от Google
02.10.2019
Испытания зенитки "Деривация-ПВО" и модуля "Кинжал" завершатся в 2020 году
29.05.2019
Культура первого удара
02.02.2016
Потеря индийского рынка может разрушить российский ВПК (Stratfor, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.09 10:02
  • 42
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 27.09 09:25
  • 55559
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.09 08:58
  • 11
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 27.09 06:40
  • 0
КБГУ готов к открытию военно-учебного центра на 100%
  • 27.09 02:49
  • 50
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 27.09 01:57
  • 1
Производство артиллерийских снарядов "Краснополь-М2" в 2024 году вырастет в 25 раз
  • 27.09 01:33
  • 1
Глава МИД Германии признала, что Берлин поставлял Киеву неработающую технику
  • 26.09 23:02
  • 1
ТОП-лучших онлайн казино
  • 26.09 21:09
  • 1
США и Вьетнам ведут переговоры по продаже крупного пакета вооружений
  • 26.09 15:40
  • 2649
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.09 15:37
  • 0
Угроза с юга: Украина как плацдарм для нападения на Беларусь
  • 26.09 13:06
  • 0
Польша получит от США очередной кредит на 2 млрд. долларов США
  • 26.09 09:28
  • 3
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 26.09 08:30
  • 2
Украине грозит затяжной конфликт. Пора сменить курс
  • 25.09 22:35
  • 46
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов