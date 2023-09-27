Песков рассказал об успехах в борьбе с украинскими беспилотниками

Песков: дроны ВСУ чаще удается нейтрализовывать и минимизировать последствия

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вражеские беспилотники, наносящие удары по объектам гражданской инфраструктуры, все больше удается нейтрализовывать и минимизировать последствия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы видим, что практика нанесения ударов беспилотниками по объектам гражданской инфраструктуры продолжается... Опять же в данном случае все больше и больше этих беспилотников удается нейтрализовывать. Принимать и минимизировать", - сказал он, отвечая на вопрос о способности России защитить объекты инфрастуктуры от вражеских атак.

По его словам, от российских военных поступает много новостей о том, что у них получается уничтожать подавляющее число этих беспилотников.