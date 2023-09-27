Американское издание: Российские военные из ПТРК «Корнет» массово уничтожают считавшуюся неуязвимой западную бронетехнику

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Противотанковый управляемый ракетный комплекс (ПТРК) разработки Тульского КБ Приборостроения показывает высокую эффективность в ходе военного конфликта на Украине. В редакционной статье американского журнала Military Watch Magazine (MWM) отмечается, что управляемые ракеты данного ПТРК массово уничтожают западную бронетехнику, включая немецкие танки «Леопард 2» и считавшиеся доселе неуязвимыми британски ОБТ «Челленджер 2» вне зависимости от уровня бронезащиты, включая динамическую.
В специальной модификации ПТРК «Корнет-Д» благодаря системе наведения по лазерному лучу способен поражать движущиеся с высокой скоростью объекты на дальнем расстоянии, в нем также реализована концепция «выстрелил и забыл» за счет автоматического захвата и сопровождения цели. Кроме того, «Корнет» может преодолевать современные средства активной защиты за счет пуска двух ПТУР одновременно с задержкой меньше времени переключения комплекса активной защиты атакуемой бронетехники на новую угрозу. В статье американского издания отмечается, что ракета данного ПТРК пробивает даже усиленную лобовую броню танков Leopard 2.
Помимо того, что ВСУ теряют дефицитную и дорогостоящую бронетехнику, в последнее время весьма неохотно поставляемую западными союзниками Киева, если не считать устаревшие и почти списанные модификации машин, у украинских военных нарастает и кадровая проблема. Издание приводит в пример сообщение, распространяемое в российских СМИ и пока не подтвержденное на официальном уровне, о захвате разведчиками ВС РФ мехвода немецкоговорящего экипажа танка Leopard в Запорожской области. Танк был уничтожен как раз с помощью ПТУР. Уцелевший механик-водитель на немецком просил не стрелять и утверждал, что он и остальные члены экипажа являются кадровыми военнослужащими бундесвера.
Издание утверждает, что помимо иностранных наемников и всевозможных военных инструкторов НАТО, присутствующих на Украине, в рядах ВСУ воюют и кадровые военнослужащие западных армий. Отмечается, что американские ЗРК Patriot были поставлены на Украину слишком быстро с учетом необходимого срока обучения операторов ВСУ их применению. Очевидно, что как минимум командуют этими зенитными расчетами опытные военнослужащие НАТО.
— отметили в статье MWM.
С начала этого года ранее сдержанная политика Берлина по поставкам все более сложной военной техники и вооружений Киеву сильно изменилась в сторону эскалации. При этом немецкие танки становятся приоритетной целью для бойцов ВС РФ, что связано в том числе с исторической памятью российского народа, поскольку «Леопард» является преемником танков «Пантера» и «Тигр» времен Второй мировой войны, когда Германия возглавляла европейскую коалицию для вторжения в Советский Союз.
Танки Leopard 2, включая современные варианты Leopard 2A6, понесли значительные потери на Украине за время наступлений ВСУ на российские позиции с начала июня, при этом потери среди старых танков Leopard 2A4 и Leopard 1 еще более значительные. Вместе с машинами гибнут или выбывают из строя и их экипажи. Не исключено, что Германия и другие страны НАТО будут направлять все больше своих кадровых военных на Украину, особенно в ситуации, когда Киев начнет откровенно проигрывать на поле боя.
— заключается в редакционной статье Military Watch Magazine.