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Военное обозрение

Американское издание: Российские военные из ПТРК «Корнет» массово уничтожают считавшуюся неуязвимой западную бронетехнику

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Источник изображения: topwar.ru

Противотанковый управляемый ракетный комплекс (ПТРК) разработки Тульского КБ Приборостроения показывает высокую эффективность в ходе военного конфликта на Украине. В редакционной статье американского журнала Military Watch Magazine (MWM) отмечается, что управляемые ракеты данного ПТРК массово уничтожают западную бронетехнику, включая немецкие танки «Леопард 2» и считавшиеся доселе неуязвимыми британски ОБТ «Челленджер 2» вне зависимости от уровня бронезащиты, включая динамическую.

В специальной модификации ПТРК «Корнет-Д» благодаря системе наведения по лазерному лучу способен поражать движущиеся с высокой скоростью объекты на дальнем расстоянии, в нем также реализована концепция «выстрелил и забыл» за счет автоматического захвата и сопровождения цели. Кроме того, «Корнет» может преодолевать современные средства активной защиты за счет пуска двух ПТУР одновременно с задержкой меньше времени переключения комплекса активной защиты атакуемой бронетехники на новую угрозу. В статье американского издания отмечается, что ракета данного ПТРК пробивает даже усиленную лобовую броню танков Leopard 2.

Помимо того, что ВСУ теряют дефицитную и дорогостоящую бронетехнику, в последнее время весьма неохотно поставляемую западными союзниками Киева, если не считать устаревшие и почти списанные модификации машин, у украинских военных нарастает и кадровая проблема. Издание приводит в пример сообщение, распространяемое в российских СМИ и пока не подтвержденное на официальном уровне, о захвате разведчиками ВС РФ мехвода немецкоговорящего экипажа танка Leopard в Запорожской области. Танк был уничтожен как раз с помощью ПТУР. Уцелевший механик-водитель на немецком просил не стрелять и утверждал, что он и остальные члены экипажа являются кадровыми военнослужащими бундесвера.

Издание утверждает, что помимо иностранных наемников и всевозможных военных инструкторов НАТО, присутствующих на Украине, в рядах ВСУ воюют и кадровые военнослужащие западных армий. Отмечается, что американские ЗРК Patriot были поставлены на Украину слишком быстро с учетом необходимого срока обучения операторов ВСУ их применению. Очевидно, что как минимум командуют этими зенитными расчетами опытные военнослужащие НАТО.

Одним из наиболее примечательных примеров стало развертывание британской королевской морской пехоты для выполнения боевых задач на передовой с апреля 2022 года, о чем в течение нескольких месяцев заявляли российские источники, прежде чем это было подтверждено генералом морской пехоты Великобритании в декабре того же года

— отметили в статье MWM.

С начала этого года ранее сдержанная политика Берлина по поставкам все более сложной военной техники и вооружений Киеву сильно изменилась в сторону эскалации. При этом немецкие танки становятся приоритетной целью для бойцов ВС РФ, что связано в том числе с исторической памятью российского народа, поскольку «Леопард» является преемником танков «Пантера» и «Тигр» времен Второй мировой войны, когда Германия возглавляла европейскую коалицию для вторжения в Советский Союз.

Танки Leopard 2, включая современные варианты Leopard 2A6, понесли значительные потери на Украине за время наступлений ВСУ на российские позиции с начала июня, при этом потери среди старых танков Leopard 2A4 и Leopard 1 еще более значительные. Вместе с машинами гибнут или выбывают из строя и их экипажи. Не исключено, что Германия и другие страны НАТО будут направлять все больше своих кадровых военных на Украину, особенно в ситуации, когда Киев начнет откровенно проигрывать на поле боя.

Многое из того, что касается масштабов участия Германии в военных действиях, еще предстоит обнародовать публично, как и в случае с несколькими западными государствами, активно участвующими в конфликте

— заключается в редакционной статье Military Watch Magazine.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Challenger 2
Leopard-1
Leopard-2
Patriot ЗРК
Корнет
Тигр-М
Компании
КБП
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
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