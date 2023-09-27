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РИА Новости

Шойгу рассказал о росте боевого потенциала ВДВ

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Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО.
Источник изображения: © РИА Новости

Шойгу: боевой потенциал ВДВ до конца года вырастет в 1,3 раза

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Боевой потенциал Воздушно-десантных войск РФ до конца этого года вырастет в 1,3 раза, огневые возможности увеличатся на 20%, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии.

"В целом реализация спланированных в Воздушно-десантных войсках мероприятий позволит к концу года повысить их боевой потенциал в 1,3 раза, при этом огневые возможности подразделений Воздушно-десантных войск увеличатся на 20%", - сказал он в ходе заседания коллегии Минобороны РФ.

По словам Шойгу, с начала года в соединения и воинские части ВДВ поступило более 2 тысяч единиц техники и 5,5 тысяч комплектов средств десантирования и парашютных систем.

Министр отметил, что потенциал ВДВ растёт за счёт создания новых соединений, наращивания их разведывательно-ударных и огневых возможностей.

Так, Шойгу напомнил, в 2023 году приступил к выполнению боевых задач парашютно-десантный полк в Тульской дивизии, завершается формирование 104 десантно-штурмовой дивизии и парашютно-десантного полка Ивановского соединения.

Кроме того, до конца года будут сформированы бригада материально-технического обеспечения и ремонтно-восстановительные батальоны во всех дивизиях ВДВ, завершит комплектование до полного штата артиллерийская бригада.

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Россия
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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