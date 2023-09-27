Войти
ТАСС

Экс-глава МИД Украины заявил, что тема СВО перестала быть главной в мире

384
0
0
Павел Климкин
Павел Климкин.
Источник изображения: depositphotos.com

Как отметил Павел Климкин, внимание политиков переключается на другие события в мире

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Тема украинского конфликта постепенно уходит на второй план, переставая находиться в центре международного внимания, это является вызовом для руководства страны. Такое мнение выразил бывший глава МИД (2014-2019) Павел Климкин.

"В прошлом году мы привыкли, что все начинали свой день с кофе и мысли об Украине. Этого уже нет. Это факт. Украина - это один из трех-четырех вопросов, но это не вопрос номер один с большим отрывом. Мы не в топе с точки зрения внимания. Это <...> основной вызов", - сказал он в интервью украинскому изданию "Лига.нет".

По словам Климкина, внимание политиков переключается на другие события в мире. "Люди, которые с нами работают, начинают смотреть налево и направо. Каждый смотрит на карту Африки и думает, где же там очередной переворот. Кто-то смотрит на Ближний Восток. Кто-то - на [лидера КНДР] Ким Чен Ына. Кто-то - на Карабах", - отметил он.

Украинская тематика не является ключевой и в американской предвыборной повестке, признал экс-министр. "Большинство американцев голосуют, [учитывая вопросы] инфляции, цен на бензин, ипотеки, преступности, иммиграции, Китая. <...> Наш вопрос - как минимум пока - не является ключевым в американских выборах", - добавил он.

Тема переключения внимания ЕС и США от украинского конфликта на другие проблемы болезненно воспринимается на Украине. В СМИ страны отмечают каждый факт снижения интереса к украинской тематике. Так, "Европейская правда" 20 сентября обратила внимание, что, если в прошлом году конфликт на Украине стал главной темой доклада главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен "о ситуации в ЕС", то в нынешнем ее выступлении этот вопрос практически не поднимался. Широко обсуждался и неудачный монтаж видео выступления президента страны Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, включивший в число слушателей украинского лидера его самого, чтобы скрыть пустующие места в зале. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
США
Украина
Компании
ООН
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
21.12.2022
Десять рисков, которые могут потрясти мир в 2023 году
12.09.2022
Вот откуда Россия получает помощь в конфликте на Украине
23.08.2022
Российские контрсанкции всколыхнули Европу
10.06.2022
Азиатские страны: нужно тонко корректировать позицию по отношению к России
11.10.2021
Последняя угроза Ким Чен Ына
30.12.2019
Итоговый раскол: главные события 2019-го на карте мира
30.10.2017
Пять мест, где в 2018 году может начаться третья мировая война (Aftonbladet, Швеция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.09 10:02
  • 42
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 27.09 09:25
  • 55559
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.09 08:58
  • 11
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 27.09 06:40
  • 0
КБГУ готов к открытию военно-учебного центра на 100%
  • 27.09 02:49
  • 50
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 27.09 01:57
  • 1
Производство артиллерийских снарядов "Краснополь-М2" в 2024 году вырастет в 25 раз
  • 27.09 01:33
  • 1
Глава МИД Германии признала, что Берлин поставлял Киеву неработающую технику
  • 26.09 23:02
  • 1
ТОП-лучших онлайн казино
  • 26.09 21:09
  • 1
США и Вьетнам ведут переговоры по продаже крупного пакета вооружений
  • 26.09 15:40
  • 2649
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.09 15:37
  • 0
Угроза с юга: Украина как плацдарм для нападения на Беларусь
  • 26.09 13:06
  • 0
Польша получит от США очередной кредит на 2 млрд. долларов США
  • 26.09 09:28
  • 3
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 26.09 08:30
  • 2
Украине грозит затяжной конфликт. Пора сменить курс
  • 25.09 22:35
  • 46
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов