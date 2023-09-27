Экс-глава МИД Украины заявил, что тема СВО перестала быть главной в мире

Как отметил Павел Климкин, внимание политиков переключается на другие события в мире

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Тема украинского конфликта постепенно уходит на второй план, переставая находиться в центре международного внимания, это является вызовом для руководства страны. Такое мнение выразил бывший глава МИД (2014-2019) Павел Климкин.

"В прошлом году мы привыкли, что все начинали свой день с кофе и мысли об Украине. Этого уже нет. Это факт. Украина - это один из трех-четырех вопросов, но это не вопрос номер один с большим отрывом. Мы не в топе с точки зрения внимания. Это <...> основной вызов", - сказал он в интервью украинскому изданию "Лига.нет".

По словам Климкина, внимание политиков переключается на другие события в мире. "Люди, которые с нами работают, начинают смотреть налево и направо. Каждый смотрит на карту Африки и думает, где же там очередной переворот. Кто-то смотрит на Ближний Восток. Кто-то - на [лидера КНДР] Ким Чен Ына. Кто-то - на Карабах", - отметил он.

Украинская тематика не является ключевой и в американской предвыборной повестке, признал экс-министр. "Большинство американцев голосуют, [учитывая вопросы] инфляции, цен на бензин, ипотеки, преступности, иммиграции, Китая. <...> Наш вопрос - как минимум пока - не является ключевым в американских выборах", - добавил он.

Тема переключения внимания ЕС и США от украинского конфликта на другие проблемы болезненно воспринимается на Украине. В СМИ страны отмечают каждый факт снижения интереса к украинской тематике. Так, "Европейская правда" 20 сентября обратила внимание, что, если в прошлом году конфликт на Украине стал главной темой доклада главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен "о ситуации в ЕС", то в нынешнем ее выступлении этот вопрос практически не поднимался. Широко обсуждался и неудачный монтаж видео выступления президента страны Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, включивший в число слушателей украинского лидера его самого, чтобы скрыть пустующие места в зале.