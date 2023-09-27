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РИА Новости

Минобороны наращивает боевую мощь ВС России, заявил Шойгу

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Нашивка со знаком "V" на форме военнослужащего разведгруппы ВС России, работающего на Харьковском направлении
Нашивка со знаком "V" на форме военнослужащего разведгруппы ВС России, работающего на Харьковском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

Шойгу: МО наращивает боевую мощь ВС России, поставляя современное вооружение

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минобороны РФ продолжает наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного оружия и совершенствования подготовки, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

"В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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