Минобороны наращивает боевую мощь ВС России, заявил Шойгу

Нашивка со знаком "V" на форме военнослужащего разведгруппы ВС России, работающего на Харьковском направлении.

Шойгу: МО наращивает боевую мощь ВС России, поставляя современное вооружение

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минобороны РФ продолжает наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного оружия и совершенствования подготовки, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

"В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.