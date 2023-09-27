Войти
Военное обозрение

Глава военного ведомства Шойгу озвучил потери украинской армии за сентябрь

426
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российские войска сумели значительно расширить зону контроля в районах Синьковка и Петропавловка под Купянском. Произошло это благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу во вступительном слове на заседании коллегии Минобороны.

Российским войскам удалось удержать линию фронта на всех направлениях, нанеся украинской армии удары, которые привели к большим потерям как в личном составе, так и в технике. По словам Шойгу, за сентябрь 2023 года ВСУ потеряли свыше 17 тысяч человек, а также более 2700 единиц вооружения. Подтвердил министр и уничтожение двух немецких ОБТ Leopard и одного британского Challenger 2, а вот про второй уничтоженный у командования информации нет. Американских БМП Bradley подбито семь, информации по Marder и Stryker нет, хотя в сводках они уже мелькали. Также большие потери ВСУ понесли в артиллерии, наши уничтожили 51 самоходную артиллерийскую установку и 77 буксируемых гаубиц, в том числе и иностранного производства.

За текущий месяц уничтожено свыше семнадцати тысяч человек, более двух тысяч семисот единиц вооружения и военной техники

- заявил Шойгу.

Министр подтвердил отсутствие каких-либо значимых результатов контрнаступления ВСУ, которое продолжается уже четвертый месяц. В то же время США и другие союзники Украины продолжают поставлять оружие ВСУ.

США и их союзники продолжают вооружать вооруженные силы Украины, а киевский режим – кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой

- добавил министр.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Challenger 2
Stryker
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
07.09.2023
Американцам рассказали, как и когда закончится украинское контрнаступление
07.08.2023
СМИ сообщили о переходе ВСУ на советские Т-72 из-за потерь западной техники
16.03.2023
"Выйти к Азовскому морю". Когда ждать нового наступления ВСУ
23.01.2023
США и Германия поругались из-за Украины. Вашингтон не собирается уступать
16.01.2023
Гомеопатические поставки "Леопардов" украинцам не помогут
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.09 10:02
  • 42
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 27.09 09:25
  • 55559
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.09 08:58
  • 11
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 27.09 06:40
  • 0
КБГУ готов к открытию военно-учебного центра на 100%
  • 27.09 02:49
  • 50
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 27.09 01:57
  • 1
Производство артиллерийских снарядов "Краснополь-М2" в 2024 году вырастет в 25 раз
  • 27.09 01:33
  • 1
Глава МИД Германии признала, что Берлин поставлял Киеву неработающую технику
  • 26.09 23:02
  • 1
ТОП-лучших онлайн казино
  • 26.09 21:09
  • 1
США и Вьетнам ведут переговоры по продаже крупного пакета вооружений
  • 26.09 15:40
  • 2649
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.09 15:37
  • 0
Угроза с юга: Украина как плацдарм для нападения на Беларусь
  • 26.09 13:06
  • 0
Польша получит от США очередной кредит на 2 млрд. долларов США
  • 26.09 09:28
  • 3
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 26.09 08:30
  • 2
Украине грозит затяжной конфликт. Пора сменить курс
  • 25.09 22:35
  • 46
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов