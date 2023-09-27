Глава военного ведомства Шойгу озвучил потери украинской армии за сентябрь

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Российские войска сумели значительно расширить зону контроля в районах Синьковка и Петропавловка под Купянском. Произошло это благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу во вступительном слове на заседании коллегии Минобороны.

Российским войскам удалось удержать линию фронта на всех направлениях, нанеся украинской армии удары, которые привели к большим потерям как в личном составе, так и в технике. По словам Шойгу, за сентябрь 2023 года ВСУ потеряли свыше 17 тысяч человек, а также более 2700 единиц вооружения. Подтвердил министр и уничтожение двух немецких ОБТ Leopard и одного британского Challenger 2, а вот про второй уничтоженный у командования информации нет. Американских БМП Bradley подбито семь, информации по Marder и Stryker нет, хотя в сводках они уже мелькали. Также большие потери ВСУ понесли в артиллерии, наши уничтожили 51 самоходную артиллерийскую установку и 77 буксируемых гаубиц, в том числе и иностранного производства.

За текущий месяц уничтожено свыше семнадцати тысяч человек, более двух тысяч семисот единиц вооружения и военной техники

- заявил Шойгу.

Министр подтвердил отсутствие каких-либо значимых результатов контрнаступления ВСУ, которое продолжается уже четвертый месяц. В то же время США и другие союзники Украины продолжают поставлять оружие ВСУ.

США и их союзники продолжают вооружать вооруженные силы Украины, а киевский режим – кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой

- добавил министр.